Publicada el 20/10/2018 a las 12:11 Actualizada el 20/10/2018 a las 13:40

Riad expresa su "pesar" por lo ocurrido

Versión "insultante"

Trump cree la versión de Arabia Saudí

"Necesitamos una investigación de confianza"

El fiscal general de Arabia Saudí ha anunciado este sábado que las investigaciones de Riad en torno a la desaparición del periodista Jamal Khashoggi apuntan a que murió en el interior del consulado del país en la localidad turca de Estambul. Según las informaciones de la agencia estatal saudí de noticias SPA que recoge Europa Press, el fiscal general ha señalado que se registró unaen el interior del edificio que se saldó con su muerte. Así, ha detallado que las investigaciones preliminares apuntan a que la "discusión" entre el periodista y estas personas "derivó en una[...] y el intento de encubrir lo que había pasado".El fiscal ha manifestado además que las investigaciones continúan en marcha y que se han saldado por el momento con la, cuyas identidades no han trascendido. Según la cadena Al Arabiya , los detenidos intentaron "persuadirle de que volviera" a Arabia Saudí. Una vez producida la muerte, negaron que Khashoggi permaneciera en el consulado e informaron a Riad de que el periodista "había abandonado a salvo" el edificio.Una fuente cercana a la investigación saudí ha confirmado a Al Arabiya que, un coronel de la Inteligencia saudí, fue elegido para la operación porque había trabajado con Khashoggi en Londres. Mutreb esa los que el The New York Times consiguió identificar de entre el grupo de quince sospechosos señalados inicialmente por las autoridades turcas. Por otra parte, la fuente citada por Al Arabiya señala que el conductor del consulado saudí en Estambul figura entre quienes. Esta es precisamente la incógnita que queda por resolver: el paradero del cuerpo del periodista. Las autoridades turcas informaron el jueves de que estaban buscando en un bosque cercano a Estambul.En otro orden de cosas, a través de SPA, el reino ha expresado "suque han tenido lugar" y ha subrayado "el compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos y hacer que todos los responsables rindan cuentas ante los tribunales competentes del país". El, máximo órgano religioso de Arabia Saudí, ha defendido este sábado que las órdenes emitidas por el rey Salman tras confirmarse que el periodista Jamal Khashoggi murió en el consulado de Estambul "ofrecerán, según informa la cadena saudí Al Arabiya.Asimismo, SPA ha anunciado el cese del asesor para la Casa Real Saud, considerado como la mano derecha del príncipe Mohamed, y del número dos de los servicios de Inteligencia,, sin que se sepa si estas decisiones tienen relación con el caso. Fuentes consultadas por la agencia Reuters señalan que Al Qahtani hablaba con frecuencia en nombre del príncipe heredero y que daba órdenes directas a altos cargos, incluidos algunos del aparato de seguridad. Asimismo, personas del entorno de Khashoggi y del Gobierno saudí han indicado quedespués de que este se trasladara a Washington hace un año por temor a represalias.En un mensaje publicado en Twitter en agosto de 2017, Al Qahtani escribió: "¿Creéis que tomo decisiones sin directrices? Soy un empleado y unel rey y mi señor el leal príncipe heredero". Este sábado ha publicado un mensaje dando las gracias a ambos por la "gran confianza" que habían depositado en él. En cuanto al otro alto cargo cesado, Asiri entró en el Ejército saudí en 2002, según los medios locales, y sirvió como portavoz de la coalición militar que apoya al Gobierno de Yemen conformada en 2015 bajo la batuta del príncipe Mohamed. En abril de 2017, Asiri fue nombrado número dos de la Inteligencia exterior mediante un decreto real.Un funcionario saudí familiarizado con la investigación de Khashoggi ha asegurado queespecífica que ha resultado con la muerte del periodista, según ha recogido la agencia Reuters. No hubo órdenes de que lo mataran o incluso lo secuestraran específicamente", ha señalado el funcionario, que ha hablado bajo condición de anonimato y ha añadido que había unapara que los críticos del reino regresaran al país. Karen Attiah , responsable de opinión mundial en el The Washington Post y jefa directa del periodista Jamal Khashoggi, ha considerado "insultante" la versión ofrecida por Arabia Saudí de su "asesinato" y ha puesto en tela de juicio que el príncipe heredero no estuviera al tanto de lo ocurrido. "Dos semanas después yEs casi insultante", ha escrito Attiah en su Twitter, preguntando expresamente qué ha ocurrido con el cuerpo de Khashoggi y por qué se mintió y se dijo que había abandonado el consulado saudí en Estambul.Asimismo, ha dudado de que el periodista, que trabajaba como columnista para el The Washington Post, muriera en una pelea a puñetazos y ha pedido "pruebas". "Khashoggi tenía 60 años., ha preguntado, subrayando asimismo que uno no lleva "una sierra para cortar huesos a una discusión".Según la explicación de los hechos ofrecida por Riad, que ha informado de 18 detenidos, estos discutieron con Khashoggi, a quien intentaban convencer de regresar a su país, y la discusión degeneró en una pelea en la que el periodista murió. A continuación, intentaron ocultar su muerte a las autoridades en Riad e informaron de que Khashoggi había abandonado el consulado. "La estupidez de la explicación saudí es sorprendente", ha considerado Attiah.Asimismo, la responsable de opinión del diario tampoco ha dado por válido que el príncipe heredero "Mohamed bin Salman no tuvo conocimiento de esto, incluso aunque su mano derecha ha sido implicado y un equipo de quince hombres que volaron en aviones privados entraron en un consulado en suelo extranjero para llevar esto a cabo". En este sentido,real sobre lo que le ocurrió a Khashoggi", asegurando que "odia" el que con su versión las autoridades saudíes den a entender que lo que pasó en el consulado en Estambul fue "un accidente"."Jamal no murió simplemente durante una pelea. Khashoggi fue asesinado. Por hombres saudíes. En un consulado. Le arrebataron la vida", ha remachado.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado este viernes que confía en la versión de Arabia Saudí sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi y ha señalado que prefiere que no se cancele el acuerdo de armas. Trump ha aseverado quesobre lo que le ocurrió a Khashoggi. El mandatario ha manifestado que hablará con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, y ha recalcado quePoco antes, la portavoz de la Casa Blanca,, ha expresado su "tristeza" por la muerte del periodista y ha pedido que se lleve a cabo una justicia "transparente". "Seguiremos de cerca las investigaciones internacionales sobre este trágico incidente y abogaremos por una justicia oportuna, transparente y de acuerdo con todo el debido proceso", ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas,, ha expresado su "profunda preocupación" por la confirmación de la muerte del periodista y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Khashoggi. "El secretario general subraya la necesidad de unasobre las circunstancias de la muerte de Khashoggi y la plena responsabilidad de los autores", ha manifestado el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.Mucho más contundente se ha mostrado la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales,, que en su Twitter ha replicado a Guterres que solo "una investigación internacional puede estar a la altura del crimen y de las expectativas". En su opinión, "la explicación de Arabia Saudí de la ejecución extrajudicial de Jamal Khashoggi simplemente no es plausible". "Ningún gobierno debería aceptarla o la pretensión de investigación. Necesitamos una, ha sostenido, que permita "identificar a los asesinos y el cerebro" detrás de los hechos.El director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ),, ha asegurado que "no es ningún consuelo" el que Riad haya confirmado que Khashoggi fue "asesinado" en su consulado. "Ahora el mismo Gobierno que mintió al mundo, afirmando durante semanas que no tenía conocimiento de la suerte de Khashoggi,, ha añadido en un comunicado. "Esta afirmación ridícula es una prueba más de un encubrimiento. Necesitamos una investigación internacional e incesante presión sobre Arabia Saudí por parte de la Admnistración Trump, si es que esperamos que se sepa la verdad", ha reclamado.Por su parte, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF),, ha defendido que "tras el reconocimiento de la muerte de Khashoggi, esperamos que se mantenga unapara conseguir toda la verdad en este caso y la liberación de los periodistas saudíes que han sido condenados a sentencias locas y horribles". "Cualquier intento de retirar la presión sobre Arabia Saudí y aceptar una política de compromiso tendría como resultado dar unaa un reino que encarcela, fustiga, secuestra e incluso asesina a periodistas que se atreven a investigar y lanzar debates", ha prevenido Deloire en un mensaje en Twitter.Para el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch (HRW),, la versión ofrecida por Riad es una. "Si la investigación inicial halló que había muerto, ¿por qué Arabia Saudí dijo que había dejado el consultado? Esta nueva afirmación casi estalinista es increíble, incluso si muchas personas la replicarán como la verdad por sus propios intereses", ha sostenido.