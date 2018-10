Miles de personas salen a las calles de Londres para pedir un segundo referéndum sobre el 'Brexit'

Publicada el 20/10/2018 a las 18:55 Actualizada el 20/10/2018 a las 18:56

Decenas de m, en lo que sus organizadores pronostican que se trata de la mayor manifestación vista en años en la capital británica, según recoge Europa Press. En la marcha predominaba la bandera estrellada de la UE y pancartas contra su abandono, como "Bollocks to Brexit " ("A la mierda el Brexit"), en un momento en que las conversaciones entre Londres y Bruselas han experimentado un nuevo parón esta semana en un tema crucial: el futuro de la frontera irlandesa.Los organizadores estiman unaen esta marcha, que ha recorrido Hyde Park, Downing Street y ha terminado a la entrada del Parlamento.Tal es el deterioro de la situación que de momentopara conceder más tiempo a las partes negociadoras . A ello se suma la presión interna en el seno del Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May. Su sector más rebelde ha amenazado incluso con rechazar el acuerdo, en el caso de que pudiera alcanzarse.Aunque, uno de los organizadores de la marcha, James McGrory, ha pedido una segunda oportunidad dados los derroteros que ha adoptado la negociación y al conocimiento de que la campaña a favor de la salida de Reino Unido se basó en expectativas imposibles de alcanzar. "La gente piensa que las conversaciones sobre el Brexit son un desastre total, no tienen fe en el gobierno para cumplir las promesas que se hicieron, en parte porque no se pueden cumplir", ha aseverado a la agencia Reuters.Los. "Tuvimos una votación, votamos irnos, la idea de tener un segundo referéndum sería increíblemente perjudicial", ha explicado Richard Tice, vicepresidente de Leave Means Leave (Fuera significa fuera), que quiere una ruptura total con la UE.