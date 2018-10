Los restos de Khashoggi fueron entregados a un "colaborador" local: "Los saudíes no saben dónde está el cuerpo"

Publicada el 21/10/2018 a las 15:41 Actualizada el 21/10/2018 a las 17:19

Saudis don’t know where Khashoggi’s body is, source tells @clarissaward. It was handed over to a local “collaborator” after the killing and isn’t at the Saudi consulate in Istanbul. — Alexander Marquardt (@MarquardtA) 20 de octubre de 2018

Trump alaba al príncipe heredero: "Mantiene las cosas en su sitio"

La UE: "una investigación continua, exhaustiva, creíble y transparente"

Reino Unido, Francia y Alemania tachan de "injustificable" el asesinato

El ministro de Exteriores de Alemana recomienda suspendar la venta de armas a Arabia Saudí

Los restos mortales del periodista saudíque se encargó de hacerlos desparecer, según fuentes de la cadena estadounidense CNN recogidas por Europa Press., afirma la cadena estadounidense, citando a estas mismas fuentes. Aunque también dan por seguro que ya no se encuentra en el consulado, donde el periodista entró por última vez hace casi 20 días. La versión oficial del fiscal general saudí apuntó a que se registró una disputa entre Khashoggi y varias personas en el interior del edificio −donde acudió para arreglar unos papeles de matrimonio− que se saldó con su muerte. Las investigaciones preliminares apuntan a que la "discusión" entre el periodista y estas personas "derivó en una pelea a puñetazos que se saldó con su muerte [...] y el intento de encubrir lo que había pasado".Numerosas ONG, así como Naciones Unidas y gobiernos occidentales, consideran, y sospechan que Khashoggi, residente en EEUU y periodista crítico con el Gobierno saudí, fue interrogado, torturado y finalmente. Se sospecha además que su cuerpo fue descuartizado para no despertar sospechas a la hora de sacarle del consulado.El ministro de Justicia saudí, Walid bin Muhamad al Samaani, ha recordado este sábado que la muerte del periodista ocurrió dentro de su consulado en Estambul, es decir, en territorio soberano saudí, y que será"cuando terminen todos los procedimientos". "El ministro hizo hincapié en que el poder judicial en el reino goza de plena independencia para abordar el problema que ha ocurrido en territorio soberano del reino, señalando que el tema tomará su curso regular y llegará al poder judicial tras cumplir con todos los requisitos". "El ministro de Justicia declaró que el reino es firme en su justicia y no será desestabilizado por ningún comportamiento agresivo practicado por imprudentes medios de comunicación, faltos de profesionalidad y credibilidad", añade la nota oficial de la agencia de noticias SPA.Tras reconocer ayer la muerte del reportero durante, según su versión, un forcejeo con el personal de la embajada,, tras cesar a dos altos cargos y apartar al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, de cualquier relación con la muerte del reportero. Por contra, múltiples países de occidente y ONG exigen unasobre lo ocurrido, que podría equivaler a una ejecución extrajudicial dado que el periodista −han acabado aceptando los saudíes− murió durante un interrogatorio, rodeado de captores, y retenido en su contra sin cargos.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , considera que todavía no hay información suficiente para responsabilizar directamente al príncipe saudí Mohamed Bin Salman de la muerte del periodista Jamal Khashoggi a manos de sus servicios de Inteligencia, al tiempo que ha aplaudido la figura del heredero árabe como un, que "mantiene las cosas en su sitio".En una entrevista concedida a The Washington Post, Trump se ha dedicado a destacar laen lugar de anticipar medidas de represalia por la muerte del reportero −residente en Estados Unidos y con tres hijos con ciudadanía estadounidense−, a pesar de los "engaños y mentiras" propagados por los saudíes, como reconoció el mandatario, durante las primeras fases de la investigación, cuando se daba a Khashoggi por desaparecido."A mí nadie me ha dicho que Bin Salman sea el responsable. Ni nadie me ha dicho que no lo sea. Todavía no hemos llegado a ese punto", ha declarado el presidente norteamericano, sin atreverse a trazar un vínculo directo entre el heredero y el asesinato ocurrido en el consulado saudí de Estambul. Trump, sin embargo, ha considerado la posibilidad de que Bin Salman pudiera"a posterori" y sin conocimiento de la operación para detener al reportero. "Podría ser que en ese lugar hubiera ocurrido algo horrible, y es entonces cuando se enteró de lo que pasó", ha elucubrado Trump.A partir de ahí, Trump ha agasajado al príncipe heredero:, y una persona que mantiene las cosas en su sitio, y lo digo como un cumplido". "Está considerado, con mucha diferencia, como la persona más fuerte del país. Y ama de verdad a su país", ha declarado.Las declaraciones más críticas de Trump llegaron cuando se le preguntó por las múltiples versiones dadas por los saudíes en los primeros días tras la desaparición de Khashoggi −Arabia Saudí llegó incluso a asegurar que había abandonado el consulado sano y salvo−, pero inmediatamente destacó la, y frente a Irán, a quien describe como el mal absoluto."Está claro que ha habido un engaño y que ha habido mentiras", lamentó Trump cuando se le preguntó por las múltiples versiones. "Sus relatos están desparramados", explicó el presidente estadounidense. Pero "es que, prosiguió Trump, firmante de un acuerdo de venta de armas con el reino árabe valorado en más de. "Creo que [Arabia Saudí] es un aliado muy importante para nosotros, especialmente cuando Irán está haciendo tantas cosas malas en el mundo, [Arabia Saudí] es un contrapeso. Pero Irán... Irán es peor imposible. Seguro que se están riendo de todo esto. Son el mal absoluto", concluyó.La Unión Europea ha considerado profundamente preocupantes las circunstancias de la muerte del periodista. "Los hechos confirman que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en el Consulado General del reino de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018", ha aseverado la máxima responsable diplomática de la UE,. "Las circunstancias que han emergido sobre la muerte de Jamal Khashoggi son profundamente preocupantes, incluida la impactantesobre Relaciones Consulares de 1963 y, en particular, su artículo 55", según la nota."La Unión Europea expresa sus más profundas condolencias a su familia y amigos y rinde homenaje a la memoria de este respetado periodista. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de prensa y la protección de los periodistas en todo el mundo", añade. "La Unión Europea, al igual que sus socios, insiste en la necesidad de unainvestigación continua, exhaustiva, creíble y transparente, que brinde lay garantice la plena responsabilidad de todos los responsables", concluye la nota.Por su parte, Reino Unido, Francia y Alemania han emitido este domingo un comunicado conjunto en el que losque condenan "en los términos más contundentes posibles". Los tres países exigen una "aclaración urgente de lo sucedido exactamente" con el reportero.Además, piden a Arabia Saudí que cualquier hipótesis sobre las circunstancias exactas de su muerte que arroje la investigación interna que está llevando a cabo el reino árabe "sea respaldada por hechos". "En último término,sobre lo que sucedió y nuestra confianza en que un evento tan vergonzoso no podrá repetirse ni nunca lo hará", según la nota, con la triple firma del ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, alemán, Heiko Maas y francés, Jean-Yves Le Drian.Previamente a este comunicado, el ministro de Exteriores del Gobierno alemán, Heiko Maas, ha recomendado al resto del ejecutivo liderado por Angela Merkel quehasta que no se aclaren las circunstancias de la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul."Ahora mismo, tras la muerte de Khashoggi, no veo una base sobre la cual manifestarse a favor de una venta de armas a Arabia Saudí", ha declarado Maas a una entrevista al canal ARD Tagestheme. Arabia Saudí es elen lo que va de año, según información publicada este viernes. Hasta el 30 de septiembre, el Gobierno alemán ha concedido licencias de exportación de armas por valor deal país árabe, lo que convierte a este país en el segundo mayor receptor de armamento germano, solo por detrás de Argelia.Los Verdes y el Partido Socialdemócrata, socio menor de la canciller Angela Merkel en el Gobierno, instaron hoy a replantear los negocios que Berlín mantiene con Arabia Saudí en respuesta a la muerte del periodista crítico con el régimen de Riad . "Cuesta creer que la familia saudí tome a la opinión pública por tan estúpida", señaló hoy en Berlín el portavoz de política exterior del partido Los Verdes,, tras conocer la versión saudí de que Khashoggi murió durante una "pelea" con el personal del consulado."Después de esta declaración poco convincente, el Gobierno alemán tiene que despertar. El Gobierno alemán debe dar pory paralizar las exportaciones de armas", agregó pidiendo a renglón seguido que los empresarios alemanesque se celebrará la próxima semana.