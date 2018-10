Trump, sobre el tratado de armas nucleares de medio y corto alcance con Rusia: "Ha violado el acuerdo. Vamos a irnos"

Publicada el 21/10/2018 a las 13:50 Actualizada el 21/10/2018 a las 14:37

Rusia: "Observamos con condena y preocupación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha confirmado este sábado que tiene intención de abandonar el histórico acuerdo firmado con Rusia hace 30 años sobre armas nucleares de medio y corto alcance () dadas, según denuncia, las constantes violaciones que Moscú ha cometido sobre el pacto. "Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años... Lamentablemente, Rusia no ha honrado el acuerdo. Así que, ha declarado Trump en el marco de un mitin en Nevada, en comentarios recogidos por CNN.Las declaraciones tienen lugar después de que este viernes se supiera que su nuevo asesor de seguridad nacional,, estaba presionando al mandatario para abandonar el acuerdo, según fuentes de The Guardian recogidas por Europa Press, al contar con información de queque violaría los términos del tratado. El pacto, de 1987, ayuda a proteger la seguridad de Estados Unidos y sus aliados en Europa y Asia. Prohíbe que Estados Unidos y Rusia posean, produzcan o prueben un misil de crucero lanzado desde tierra con un alcance 450 a 5.600 kilómetros. Rusia ya había exhibido sus dudas sobre seguir o no en el acuerdo dada la, que interpreta como una amenaza.El INF, firmado en 1987 por Estados Unidos y Rusia sin fecha de caducidad,de crucero con un radio de acción de entre 500 y 5.500 kilómetros. La retirada del tratado marcaría una, que se enfrenta a la oposición de sectores moderados dentro del Departamento de Estado y del Pentágono. Es probable que las declaraciones de Trump se concreten el próximo lunes, cuando se reúna con su cúpula de seguridad para discutir el tema. Hay que tener en cuenta, además, que el tratado estápor la que el presidente está obligado a informar al Senado sobre la actitud rusa sobre el pacto, para determinar si el INF sigue siendo legalmente vinculante para los Estados Unidos.El viceministro de Exteriores de Rusia,, ha expresado este domingo la "preocupación" del Kremlin por la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de denunciar el histórico acuerdo bilateral firmado hace 30 años sobre armas nucleares de medio y corto alcance (INF). Desde Moscú,los planes estadounidenses, ha dicho Riabkov en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Sputnik.El número dos de la diplomacia rusa ha afirmado que Washington "no tiene fundamento alguno para acusar a Rusia de violar el INF". En su opinión, es "un nuevo intento de Estados Unidos de hacer, mediante el chantaje, que Rusia haga. Riabkov ha recordado que no es la primera vez que Estados Unidos da la espalda a un tratado internacional por supuestos incumplimientos de la otra parte, mencionando el acuerdo nuclear firmado en 2015 por las potencias mundiales con Irán.El responsable ruso ha advertido de que el Kremlin no permitirá que Estados Unidos siga actuando de manera unilateral, indicando que podría, si bien ha subrayado que Rusia preferiría evitar este escenario. Riabkov ha confiado en que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que llegará el lunes a Rusia, "dé explicaciones inteligibles sobre el carácter de las intenciones de Estados Unidos". Bolton tiene previsto reunirse con el presidente, Vladimir Putin , el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y su homólogo, Nikolai Patrushev.