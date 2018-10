Publicada el 23/10/2018 a las 12:09 Actualizada el 23/10/2018 a las 15:16

Identificado el pasajero

Barcelona denuncia la agresión

La aerolínea irlandesa Ryanair tardóa la policía sobre una agresión racista durante uno de sus vuelos. Fue la publicación de un vídeo grabado por uno de los pasajeros durante el incidente la que forzó a Ryanair a informar a la policía de Essex.Además de la tardía respuesta de la compañía, también se ha criticado que la tripulación y el personal de cabina decideraen vez deLa agresión racista tuvo lugar el viernes en un vuelo Barcelona-Londres de Ryanair. Un pasajero blanco empezó aa una pasajera de color que se encontraba en su misma fila. Todo comenzó cuando el hombre llegó a su fila y la mujer sentada en el asiento del pasillo, una anciana de 77 años y con artrosis, le hizo esperar más tiempo del que él consideró necesario para acceder a su asiento. El hombre se impacientó y empezó a gritar "no quiero sentarme junto a tu maldita cara fea", dice. "Si no te vas a otro asiento, yo te pondré en otro asiento", amenaza el individuo, que añade: "No me hables en un idioma extranjero, vaca fea estúpida". El incidente fue grabado por uno de los pasajeros, David Lawrence, quien posteriormente lo publicó en sus redes sociales.En el vídeo, con másy compartido 52.000 veces, se puede ver al pasajero increpando a la mujer mientras los pasajeros y el personal de cabina observan la escena sin intervenir. Solo tres personas, incluida Lawrence, salen en defensa de la anciana y exigen que se expulse del avión al hombre.Según un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la aerolínea:"Ryanair ha informado de lo sucedido a la policía de Essex [destino del vuelo] y, como ahora es un asunto policial, no podemos hacer comentarios"La policía de Essex ha identificado este martes al pasajero blanco que el pasado viernes protagonizo un agresión racista al llamar "negra y cabrona" a una pasajera negra sentada en su misma fila durante un vuelo Barcelona-Londres de Ryanair.Una portavoz de las autoridades inglesas ha informado de la identificación de las dos partes implicadas en el incidente y ha compartido esta información con las autoridades españolas, encargadas de la investigación sobre lo sucedido.El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este martes que presentará una denuncia por supuesto delito de odio ante la fiscalía española.A través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Ministerio de Fomento analizará además la respuesta de la aerolínea Ryanair. Según ha informado José Luis Ábalos , la AESA va a investigar "si se dan las condiciones para que la persona causante de la situación pueda ser sancionada como pasajero conflictivo, de acuerdo con la normativa vigente".