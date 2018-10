Publicada el 24/10/2018 a las 17:06 Actualizada el 24/10/2018 a las 18:05

El Servicio Secreto estadounidense, encargado de la seguridad del presidente estadounidense y sus allegados, ha interceptado en las últimas horasque iban remitidos al expresidente Barack Obama y a la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton antes de que estos llegaran a su destinatario, según informa Europa Press.A última hora del martes, el Servicio Secreto recuperó un paquetey enviado a su residencia en Nueva York, mientras que a primera hora de este miércoles ha sido recuperado un segundo paquete dirigido aen Washington. "Los paquetes fueron identificados inmediatamente durante los procedimientos de supervisión rutinarios del correo comoy fueron tratados adecuadamente como tales", ha explicado el Servicio Secreto en su comunicado , en el que ha aclarado que ninguno de los dos llegó a su destino final."El Servicio Secreto ha iniciado una investigación criminal de gran alcance que implicará todos los recursos federales, estatales y locales disponibles parade los paquetes e identificar a los responsables", ha añadido el cuerpo de seguridad.Una fuente de seguridad consultada por la cadena CBS ha indicado que el paquete remitido a la antigua primera dama era similar al artefacto casero enviado a la casa del multimillonario George Soros y que fue descubierto el lunes. Según esta fuente, el paquete remitido a Clinton fue enviado a través del Servicio Postal estadounidense.La Policía halló el lunes un dispositivo explosivo en el buzón de la vivienda del multimillonario financiero estadounidense George Soros , un objetivo favorito de los activistas de la derecha de Estados Unidos y Europa del este, según ha informado el diario estadounidense The New York Times. Soros no se encontraba en su vivienda en ese momento.Las autoridades llegaron a la vivienda en Katonah, Nueva York, después de recibir una llamada alertando de un paquete sospechoso alrededor de las 15.45 (hora local). "Un empleado de la vivienda abrió el paquete y aseguró que parecía ser un dispositivo explosivo", anunció la Policía, según ha recogido el diario. El empleado trasladó el paquete a una zona boscosa y llamó a la Policía. Los técnicos deldetonaron el dispositivo, según ha confirmado la Policía.El Servicio Secreto negó por otra parte que se haya interceptado un paquete sospechoso dirigido a la Casa Blanca, como informó la cadena de televisión CNN. "Los informes de prensa sobre un tercer paquete interceptado que iba dirigido a la Casa Blanca son incorrectos", indicó el Servicio Secreto en su cuenta oficial de Twitter.La policía localizó este lunes un explosivo en la casa que el multimillonario y filántropo estadounidensetiene en Bedford (Nueva York), informaron medios locales. Los agentes llegaron a la residencia de Soros, que es objeto habitual de críticas por parte de la extrema derecha, después de recibir una llamada en la que se indicaba que habían encontrado un paquete sospechoso en un buzón, explicó la cadena CNN.