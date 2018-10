Un año del #MeToo: casi la mitad de los 200 hombres poderosos despedidos en EEUU por acoso han sido reemplazados por mujeres

Publicada el 24/10/2018 a las 09:31 Actualizada el 24/10/2018 a las 12:33

Cómo caen los poderosos

Se cumple un año desde que las redes sociales se llenaron de mensajes con el hashtag #MeToo animando a las mujeres que alguna vez habían sido victimas de acoso sexual a que alzaran su voz y denunciasen a sus agresores. Un año en el quede sus puestos de trabajo en EEUU tras haber sido acusados públicamente de abuso sexual o acoso y casi la mitad de esos puestos de trabajo han sido ocupados, según informa este miércoles The New York Times La revolución que ha acompañado al movimiento ha hecho caer en a algunos de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento, de las instituciones del gobierno o los medios de comunicación. Además, las mujeres están ganandoen las organizaciones que han sido sacudidas por casos de acoso o abuso.La investigación llevada a cabo por el medio estadounidense señala que las mujeres tienen una forma. Las mujeres son más propensas a crear un ambiente de trabajo más, donde se sienten más seguras a la hora de reportar un abuso de poder. Tienden a trabajar de manera másy suelen contratar y promocionar a un mayor número de mujeres. Es por ello que las empresas en las que se han dado casos sonados de acoso sexual como consecuencia del #MeToo han optado por reemplazar por mujeres los puestos antes ocupados por hombres envueltos en estos escándalos.El movimiento original fue fundado por la activista Tarana Burke hace más de una década pero se reactivó en noviembre de 2017 a raíz de las denuncias de cientos de mujeres contra el productor de cine Harvey Weinstein, que destaparon un secreto que aparentemente todo Hollywoodpero del que nadie queríaDurante décadas, el producto Harvey Weistein hizo uso de su posición de poder para abusar y acosar sexualmente de decenas de actrices que posteriormente unieron sus voces para denunciarle. Weistein ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de, su compañía ha sido declarada en bancarrota y ha sido despedido de su propia productora de cine. Actualmente su puesto lo ocupan Andy Mitchell y Milos Brajovic, ambos co-presidentes de Lantern Entertainment.El siguiente en caer fue el actor Kevin Spacey, famoso por su papel protagonista en la serie de Netflix House of Cards. En su caso, fue la acusación de abuso a un menor la que abrió la veda para que mas hombres denunciasen al actor. El gigante del entretenimiento actuó rápidamente ante estas acusaciones, no solo despidió al actor sino que además decidió remplazar su personaje por el del, interpretado por Robin Wright.En The New York Times, uno de los periódicos más respetados en Estados Unidos, también tuvieron que hacer frente a varias denuncias de acoso sexual. La dirección del periódico sustituyo al editor Michael Oreskes después de quelo denunciaran por acoso. Nancy Barnes ocupa actualmente su puesto. El reportero encargado de cubrir la actualidad de la Casa Blanca Glenn Thrush fue acusado también pory sustituido por Katie Rogers tras ser suspendido y reubicado en otro puesto de trabajo.Uno de los casos más sonados en el mundo de la política de EEUU fue es el del senador por Minnesota Al Franken, quien fue acusado de abuso por. A pesar de negar todas las acusaciones, fue relevado del puesto y sustituido por Tina Smith. El representante del Estado de Washignton Matt Manweller tambien se enfrento a varias denuncias de acoso, las cuales negó tajantemente aunque no impidieron que fuera reemplazado por Joyce McDonald y Gina Mosbrucker.