BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 de octubre de 2018

Envíos a CNN y otros lugares

Poppy Harlow and Jim Sciutto rushing off the air at CNN in New York, which was just evacuated: pic.twitter.com/ANj5CrAaBL — Tom Namako (@TomNamako) 24 de octubre de 2018

"Un acto de terror"

Un "patrón político"

NYPD @NYPDSpecialops Officers are investigating a suspicious package in Columbus Circle. Please avoid the area. Expect a police presence and heavy traffic in the area. More information to follow. pic.twitter.com/203sNbyUzd — NYPD NEWS (@NYPDnews) 24 de octubre de 2018



Mayor de Blasio received a briefing on the ongoing situation at the Time Warner Center. — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 24 de octubre de 2018

Más contenidos sobre este tema

Las autoridades estadounidenses han interceptado en las últimas horasque han sido enviados a diversos políticos, incluidos el ex presidente Barack Obama y el matrimonio formado por el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton , así como a la sede de CNN en Nueva York.El Servicio Secreto ha informado en un comunicado de que a última hora del martes recuperóque se envió a la casa familiar de Nueva York, mientras que a primera hora de este miércoles ha localizadodirigido a la vivienda deen Washington."Los paquetes fueron identificados inmediatamente durante los procedimientos decomo potenciales artefactos explosivos y fueron tratados adecuadamente como tales" sin que ninguno de los dos llegara a su destinatario, ha dicho el Servicio Secreto.Según la cadena MSNBC, el ex presidente Bill Clinton estabacuando el paquete fue interceptado y la ex primera dama estaba. "Estamos bien gracias a los hombres y las mujeres del Servicio Secreto", ha dicho Hillary Clinton. "Son tiempos difíciles", ha añadido desde Florida.La sede de Time Warner en Nueva York, que alberga el cuartel general de CNN,por la presencia de otro paquete sospechoso. La Policía ha pedido a los neoyorquinos que eviten la zona de Columbus Circle, donde se encuentra el edificio, y ha recomendado a quienes ya estén allí que busquen "refugio".CNN ha precisado posteriormente, citando fuentes municipales y de los cuerpos de seguridad, que el paquete estaba dirigido a John Brennan,, que es un invitado asiduo de la cadena de televisión y suele mostrarse muy crítico con el actual presidente, Donald Trump El comisario de Policía James P. O'Neill ha informado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al alcalde y al gobernador de Nueva York, Bill de Blasio y Andrew Cuomo, respectivamente, de que el paquete conteníay un sobre conEl presidente de CNN, Jeff Zucker, ha indicado que las instalaciones de Time Warnerhasta que las autoridades determinen qué es el polvo blanco y concluyan que el lugar es seguro. "Entretanto, el personal seguirá trabajando desde hoteles y restaurantes cercanos, así como otros lugares", ha contado.Cuomo ha revelado en la rueda de prensa que también ha llegado un paquete sospechoso a. Una fuente de la Policía de Nueva York ha dicho a CNN que, según las primeras pesquisas, este envío sería seguro. Al parecer,Asimismo, la oficina de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz en Florida ha recibido. CNN ha indicado que el paquete estaba destinado a Eric Holder, fiscal general con Obama.Los investigadores federales han informado de queun paquete sospechoso que creen que iba dirigido al exvicepresidente Joe Biden, según la agencia de noticias Reuters.La portavoz de la senadora demócrata Kamala Harris ha anunciado en Twitter que su oficina de Californiaha tenido que ser evacuada igualmente tras encontrar. "No estaban dirigidos a la senadora ni a nuestra oficina", ha dicho Lily Adams.Un tercer congresista, la demócrata Maxine Waters, ha recibido un paquete sospechoso pero en su caso ha llegado a, según fuentes citadas por ABC News. El FBI ha confirmado que los paquetes enviados a Waters eran similares a los interceptados anteriormente.El multimillonario George Soros el pasado lunes un paquete sospechoso. "No nos sorprendería que se hubieran enviado más", ha admitido el gobernador de Nueva York en declaraciones a los medios de comunicación.El Servicio Secreto ha anunciado el inicio de "que implicará todos los recursos federales, estatales y locales disponibles para determinar la fuente de los paquetes e identificar a los responsables".El alcalde de Nueva York no ha dudado en calificar los hechos como. "Lo que hemos visto hoy ha sido un esfuerzo por aterrorizar. Es claramente un acto de terror para socavar la libertad de prensa y de nuestros líderes", ha denunciado De Blasio.Cuomo, por su parte, ha pedido a los neoyorquinos. "Es un momento para ser quienes somos. El terrorismo solo funciona su le dejamos trabajar. No permitiremos que estos terroristas cambien nuestro modo de vida", ha declarado.La Casa Blanca también ha condenado los hechos. "realizado recientemente contra el presidente Obama, el presidente Clinton, la secretaria Clinton y otras figuras públicas", ha reaccionado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders."Estos actos intimidatorios son despreciables y quien quiera que sea responsable de ellos", ha añadido Sanders, asegurando que tanto el Servicio Secreto como otras agencias de seguridad "están investigando y emprenderán todas las acciones adecuadas para proteger a quien quiera que se vea amenazado por estos cobardes".El presidente Donald Trump ha tachado estos intentos de ataques violentos de. Además, ha criticado a los medios de comunicación porque " tienen la responsabilidad de marcar un tono civilizado y detener la interminable hostilidad y los, lo tienen que hacer".Las reacciones han llegado también desde el Congreso. "Un ataque contra un estadounidense, sea demócrata, republicano o independiente, es", ha escrito el senador republicano Marco Rubio en Twitter. "Los terroristas que están detrás de esto descubrirán pronto que (...) si intentas matar a uno de nosotros tendrás que enfrentarte a todos", ha remachado.Cuomo ha llamado la atención sobre el hecho de que los paquetes han sido enviados a. "Esto parece un patrón político", ha apuntado.El gobernador neoyorquino ha asociado estos envíos con, de la que ha culpado a Trump.Interrogado por la prensa sobre si tiene algún mensaje para el presidente, ha contestado:. "Quiero reducir la tensión, quiero reducir el rencor", ha añadido.La temperatura política se ha disparado a medida que se acercan las 'midterm'. El 6 de noviembre los republicanosen las dos cámaras del Congreso en unas elecciones parlamentarias que servirán además paraen el ecuador de su mandato.