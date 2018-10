Detenido el presunto autor del envío de los paquetes explosivos a personalidades críticas con Trump

Publicada el 26/10/2018 a las 17:42 Actualizada el 26/10/2018 a las 19:48

"We must never allow political violence to take root in America... and I'm committed to doing everything in my power as president to stop it," President Trump says. "Stop it now." https://t.co/sTkWT0d8u7 pic.twitter.com/aX8FrljQ5O — CBS News (@CBSNews) 26 de octubre de 2018

Here are the people who have been sent suspicious packages:



- George Soros

- Bill & Hillary Clinton

- Barack Obama

- Eric Holder

- Maxine Waters

- John Brennan (c/o CNN)

- Joe Biden

- Robert De Niro

- James Clapper (c/o CNN)

- Cory Bookerhttps://t.co/JtK2SuDD7N pic.twitter.com/xixGPSeNxy — CNN (@CNN) 26 de octubre de 2018

El discurso de Trump tras sus criticas a los medios

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018

Robert de Niro se dirige a la ciudadanía

Las autoridades federales de Estados Unidos han detenido este viernes en Florida a un hombre identificado como César Altieri Sayoc por su presuntacon el envío esta semana de una docena de paquetes con material explosivo al expresidente Barack Obama, a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a otras destacadas figuras del Partido Demócrata así comodel actual presidente del país, Donald Trump, según informa Europa Press.Sayoc es un hombre de 56 años de edad que fue arrestado en Plantation, cerca de Fort Lauderdale, Florida, y se encuentra ahoraen Miami, de acuerdo con las fuentes de la cadena estadounidense CNN. La detención tuvo lugar en torno a las 10.30 -las 16.30, hora española- en un taller de automóviles de la localidad. Según han confirmado fuentes de la investigación a la cadena NBC, el FBI ha incautado una furgoneta propiedad del sospechoso. El vehículo, según las imágenes captadas por el medio norteamericano, estáLas autoridades han dado con él rastreando un teléfono móvil, según informa la cadena ABC, que precisa que los agentes se han incautado de un teléfono, un portátil y otro material electrónico durante el arresto.La ola de envíoscon el que llegó el pasado lunes a la casa del multimillonario George Soros, que fue el único paquete que alcanzó su destino. Todos los demás fueronantes de que llegaran a manos de sus destinatarios. También han hallado dos nuevos paquetes enviados a un senador por Nueva Yersey Cory Booker y al ex director de Inteligencia Nacional -durante el Gobierno de Barack Obama- James Clapper.Ante la identificación del presunto autor de los envíos, el presidente de EEUU ha llamado este viernes a la unidad nacional y calificado el acto de "terrorismo". "Nunca debemos permitir que la violencia política arraigue en Estados Unidos. No puedo dejar que suceda. Estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder como presidente para detenerlo. Para detenerlo ahora. Detenerlo ahora", ha subrayado el presidente. "Estos actos de terrorismo no tienen cabida en nuestro país", ha añadido. "La conclusión es que los estadounidenses deben unirse. Debemos mostrar al mundo que estamos unidos en paz, amor y armonía como ciudadanos estadounidenses. No hay un país como nuestro país y todos los días estamos mostrando al mundo lo verdaderamente grandiosos que somos", ha dicho en su discurso.explícitamente las circunstancias de la detención del sospechoso, cuya furgoneta estaba empapelada con imágenesy amenazas de muerte contra sus críticos.El mandatario ha sido objeto de críticas en las últimas horas después de publicar un mensaje en Twitter dondeimplícitamente a la prensa crítica con su figura de hacerse acreedora de estos ataques. Los demócratas y la CNN han reprochado a Trump, su retórica incendiaria contra el partido contrario y la prensa. El presidente, por su parte, ha reconocido que estos envíos son un "acto de violencia política" pero ha señalado a loscomo responsables.El actor es una de las personalidades que másse han mostrado con Donald Trumpde su llegada a la Casa Blanca. También ha sido objetivo de uno de los artefactos sospechosos encontrados en Nueva York, intervenido por la Policía antes de que detonara y actualmente, junto al resto de paquetes bomba.Robert de Niro ha decidido hacer un llamamiento este vierneseste viernes respecto a algo que es "más poderoso que las bombas, y ese es tu voto. ¡La gente debe votar!", exclamó.Durante la entrega de los premios Tony del pasado mes de junio, retransmitida en directo, el actor gritó "Fuck Trump!", palabras que fueron censuradas por la CBS pero que ocuparon numerosos titulares.