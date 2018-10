Trump planea cerrar la frontera de EEUU con México y negar el asilo a los migrantes de la caravana que recorre Centroamérica

Publicada el 26/10/2018 a las 08:59 Actualizada el 26/10/2018 a las 10:22

Donald Trump les llama terroristas aunque dice no tener pruebas de ello.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , está considerando un plan paraen la frontera de Estados Unidos con México y negarles el asilo, según ha informado este jueves el diario The Washington Post.Con una caravana de migrantes centroamericanos recorriendo México hacia Estados Unidos, la Casa Blanca está considerando cerrar la frontera yen el país, según el periódico, que cita a funcionarios de la Administración.El pasado 13 de octubre unas 1.300 personas partieron de la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos. Lograron superar Guatemala, aunque no sin dificultades dado que varios migrantes, incluido uno de sus líderes, fueron detenidos, y el pasado viernes llegaron a la frontera con México sumando ya más de 7.000 personas.En la linde entre Guatemala y México se toparon con, medidas de seguridad que normalmente no suelen estar. De acuerdo con el Gobierno mexicano y ACNUR, más de 7.000 personas cruzaron de forma ordenada, mientras que, frontera natural.Una vez en Ciudad Hidalgo, la localidad mexicana más cercana a la frontera con Guatemala, la mayoría optó porpor miedo a ser interceptados por las autoridades en los albergues habilitados para esta llegada masiva y ser deportados.Tras unos días de parón, los migrantes han reanudado en las últimas horas su camino y ahora se dirigen desde Huixtla hacia Escuintla, en Chiapas. Argelia Ramírez, una de los portavoces de la caravana, ha asegurado a Reuters que ya. "La gente de México nos ha dado mucho más de lo que esperábamos", ha valorado.Un segundo grupo de unos, la mayoría hondureños, partió el martes de Guatemala para unirse a sus compatriotas en México camino a Estados Unidos y en El Salvador se ha convocado por Facebookque saldrá el domingo, según informa el diario mexicano El Universal.