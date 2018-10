Brasil vota a su próximo presidente: el favorito Bolsonaro no reconocería una victoria de Haddad

Publicada el 28/10/2018 a las 13:26 Actualizada el 28/10/2018 a las 14:43

Última live pré-segundo turno. O futuro está nas mãos dos brasileiros. Link completo no youtube. https://t.co/QfYKbbt3Lz — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 27 de octubre de 2018

Los colegios electorales han abierto este domingo a las 8.00 (hora local) para dar inicio a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el ultraderechistaparte como favorito frente al exalcalde de Sao Paulo, que aspira a devolver el poder perdido al Partido de los Trabajadores (PT), según informa Europa Press. Más deestán llamados a elegir a su próximo presidente, en el marco de una jornada para la cual se han movilizado dos millones de personas. También están en juego los cargos de gobernador de 13 estados y del Distrito Federal, y las alcaldías de 19 grandes ciudades.Bolsonaro, que se presenta como abanderado del Partido Social Liberal (PSL), obtuvo el, lo que le permitió rozar incluso la victoria directa. Sin embargo, el margen de cuatro puntos hasta el ansiado 50 por ciento ha dado una última oportunidad a Haddad. El candidato del PT, heredero de la candidatura que dejó vacante el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su condena por corrupción, logró en la primera ronday ahora aspira a dar la sorpresa pescando apoyos entre quienes no quieren a Bolsonaro como presidente.Los sondeos mantienen al líder ultraderechista como favorito, a pesar de que las distancias se han ido reduciendo en los últimos días . Una encuesta publicada este sábado por el instituto de investigación y estadística Datafolha recogida por el diario brasileño O Globo , situaba la, frente a una intención del 45% a Haddad, es decir, una diferencia de diez puntos. En informaciones de este mismo diario, la agencia de mediciones estadística Ibope situaba la intención de voto al candidato ultraderechista en un 54%, y en un 46% al candidado lulista, una diferencia de ocho puntos porcentuales.En una retransmisión a través de sus redes sociales este sábado junto al Hélio Bolsonaro , diputado federal electo en Río, el candidato y militar Jair Bolsonaro se dirigía a los internautas para resaltar: "No podemos relajarnos. [...]. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte". Para concluir que las elecciones "no están ganadas" todavía porque el proceso electoral -realizado mediante votación electrónica- no es del todo fiable . Por ello, pedía a sus partidarios que, tras la clausura de la votación, se dirigieran a las zonas electorales y realizaran unLos 450.000 centros de votación habilitados por todo el país estarán, aunque la diferencia de husos horarios en Brasil impedirá un cierre completo y simultáneo en todo el país. Está previsto que horas después se conozca el nombre del sucesor de Michel Temer, que entregará el bastón de mando el 1 de enero de 2019.Por su parte, unoseste domingo en España en unas elecciones presidenciales que, en palabras del cónsul, están "muy polarizadas" y que, precisamente por ello, "es posible que haya más" participación que en la primera vuelta. Paes-Barreto estima que serán algo más de 4.000 brasileños los que finalmente participarán desde España en esta jornada histórica. Las urnas, como en Brasil, estarán abiertas hasta las 17.00 (hora peninsular) y está previsto que los resultados de la votación entre los expatriados se conozca en cuestión de horas, en torno a las 19.00 de la tarde.