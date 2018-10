Dinamarca responde al informe de EEUU que habla de su error por abrazar el socialismo: "Sí, pagamos bastante en impuestos... pero obtenemos mucho a cambio"

Publicada el 30/10/2018 a las 10:22 Actualizada el 30/10/2018 a las 12:44

El primer ministro danés,, ha dicho este lunes quesi Estados Unidos y el país nórdico participasen en una competición para ver "quién tiene el mejor modelo social", en respuesta al informe The opportunity costs of Socialism elaborado por The White House Council of Economic Advisers, organismo asesor del presidente de Estados Unidos en materia de economía, que pone a Dinamarca como ejemplo un fallido intento de nación socialista. Según informa CBS News A través de Facebook, el primer ministro de Dinamarca se ha encargado personalmente de desafiar a Washington y la forma en la que presenta a la nación escandinava, "participaría en cualquier momento en una competición con los americanos para ver quién tiene" y que Dinamarca "ganaría cada vez"."Si, pagamos bastante en impuestos... pero obtenemos mucho a cambio," ha añadido. " Nuestros niños pueden tener una educación--. Podemos ir al hospital y obtener ayuda si estamos enfermos.. Y si te quedas sin empleo, tienes problemas o necesitas ayuda, entonces la comunidad esta lista para ayudarte de vuelta al camino correcto."El informe de 72 paginas de The White House Council of Economic Adviders, critica a Dinamarca por sus condiciones de vida, afirmando que los estándares de los países nórdicos, a los que pone en el mismo grupo que países como Venezuela, sonDinamarca, pero sus políticas de bienestar social son mucho más expansivas que las de Estados Unidos.