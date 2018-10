Bolsonaro quiere que el juez que encarceló a Lula sea su ministro de Justicia

Publicada el 30/10/2018 a las 09:38 Actualizada el 30/10/2018 a las 10:05

Juez anticorrupción en el gabinete de Bolsonaro

Relaciones mas estrechas con Estados Unidos

El jefe de Gabinete de la Presidencia de Brasil, Eliseu Padilha, ha asegurado que la transición de poder al gobierno entrante del presidente electo Jair Bolsonaro tendráy que tendrá acceso completo a las cuentas e información sobre las medidas necesarias para mantener al país en movimiento."No tendremos días de facilidad. Vamos a tener días difíciles y", ha afirmado Padilha en una entrevista en la televisión brasileña."El gobierno entra y Brasil no para", ha afirmado Padilha, destacando que la transición es importante porque el gobierno no tiene tiempo para adaptarse y los compromisos de la administración pública continúan después del 31 de diciembre, según ha recogido la agencia de noticias EBC Padilha ha señalado dos grandes retos para el nuevo gobierno:. "Hemos generado 800.000 empleos este año. Llegaremos a 1 millón, pero eso necesita continuar y acelerar", ha aseverado.El jefe de Gabinete también ha recalcado que Brasil necesitay que debe revisar sus sistema de pensiones para ello, lo que no se espera que ocurra hasta antes de que el nuevo gobierno asuma el cargo el 1 de enero.Bolsonaro ha afirmado este lunes que quiere nominar al juez Sergio Moro, que ha estado a cargo de importantes casos de corrupción,, según la agencia de noticias Reuters.Moro encabezó los juicios que llevaron a la condena a decenas de políticos de alto rango y empresarios porEntre los condenados se encuentra el(2003-2011), preso por corrupción pasiva y blanqueo de activos.El presidente electo de Brasil ha asegurado este lunes que continuará buscandoy que planea viajar a Washington tras mantener una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Trump ha felicitado a Bolsonaro tras vencer las elecciones y ha expresado su voluntad de "en materia comercial, militar y en todo lo demás".Ambos líderes mantuvieron una "buena conversación" telefónica, en palabras de Trump, que ha felicitado en Twitter a Bolsonaro y ha destacado que se impuso "por un margen sustancial" a su rival, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad. "Excelente llamada", ha proclamado el mandatario norteamericano.Según un comunicado de la Casa Blanca, Trump y Bolsonaro han acordado "trabajar codo con codo para mejorar las vidas de los estadounidenses y brasileños, (...) así como de la gente de toda América".También Bolsonaro ha mostrado en la red social, después de la conversación con Trump, su deseo de "unir a las dos grandes naciones y avanzar en el camino de la libertad y la prosperidad". En este sentido, ha destacado que Trump le felicitó por "la elección histórica".En otra llamada telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, Bolsonaro ha hablado sobre la colaboración en, como Venezuela, la lucha contra el crimen transnacional y formas de fortalecer las relaciones económicas.Bolsonaro ha prometido aumentarpara que celebre unas elecciones libres y frenar el flujo de migrantes que llegan a Brasil y Colombia.El ultraderechista ha ganado las elecciones con un 55,1% de los votos. Su rival, el candidato a la Presidencia del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, registró el 44,9% de los sufragios.