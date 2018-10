Trump quiere anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva

Publicada el 30/10/2018 a las 17:20 Actualizada el 30/10/2018 a las 19:01

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea aprobar una orden ejecutiva con la que se pondrá fin al derecho a la ciudadanía para los niños nacidos en Estados Unidos hijos de personas que no sean estadounidenses, o de inmigrantes que entraron ilegalmente en el país, lo cual podría generar una batalla constitucional, según informa Europa Press."Siempre me han dicho que se necesitaba una enmienda constitucional. ¿Sabe qué? No hace falta", ha dicho el mandatario en una entrevista concedida al programa que Axios tiene en la cadena HBO. "Ahora dicen que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva ", ha precisado. El derecho a la ciudadanía por nacimiento está recogido en la 14 Enmienda de la Constitución: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".Para introducir cambios en lahace falta el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado y el respaldo de tres cuartas partes de los congresos de los estados en una convención. "Está en proceso. Ocurrirá (...) con una orden ejecutiva", ha agregado el presidente, que no ha ofrecido más detalles dela citada orden ejecutiva en la entrevista, que se emitirá completa el domingo.Los planes de Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración uno de sus principales caballos de batalla y queen los últimos días ante la caravana de migrantes centroamericanos que avanza hacia Estados Unidos a través de México, se conocen a una semana de las elecciones al Congreso.En 1898, el Tribunal Supremo reafirmó el derecho a la ciudadanía de los niños hijos de residentes permanentes legales, pero los conservadores argumentan que ese derecho no debería aplicarse a todos, incluidos los inmigrantes que entraron al país de forma ilegal o aquellos que tienen un estatus legal temporal, según explica Axios en su web.