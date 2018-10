Publicada el 31/10/2018 a las 17:23 Actualizada el 31/10/2018 a las 18:08

El periodista Yamal Jashogi murió estrangulado poco después de entrar en el consulado saudí de Estambul el pasado 2 de octubre y su cuerpo fue descuartizado, ha informado la fiscalía de Turquía al término de una visita de tres días del fiscal general de Arabia Saudí, Saud al Moyeb, según informa Europa Press.Según un comunicado del Ministerio Público turco, Jashogi murió de acuerdo a unay, de hecho, los funcionarios saudíes implicados en el crimen se deshicieron del cadáver conforme a estos planes, informa el periódico turco Hurriyet Las autoridades saudíes, que han detenido a 18 personas por su presunta vinculación con el asesinato, han afirmado que unlocal intercedió para hacer desaparecer el cuerpo del columnista de The Washington Post, cuyos restos aún no han sido localizados.La fiscalía de Turquía ha revelado susal término de una visita del fiscal de Arabia Saudí, que ha mantenido varias reuniones en Estambul entre el lunes y el miércoles. Pese a estos contactos, el Ministerio Público turco ha apuntado que no ha habido "resultados concretos".