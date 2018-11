El juez que condenó a Lula por corrupción acepta ser el ministro de Justicia de Bolsonaro

Publicada el 01/11/2018 a las 16:42 Actualizada el 01/11/2018 a las 16:43

O juiz federal Sérgio Moro aceitou nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anti-corrupção, anti-crime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis será o nosso norte! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de noviembre de 2018

Nuevo Gobierno

Nossos ministérios não serão compostos por condenados por corrupção, como foram nos últimos governos. Anunciarei os nomes oficialmente em minhas redes. Qualquer informação além é mera especulação maldosa e sem credibilidade. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 31 de octubre de 2018

El juez federal, que condenó al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción, ha anunciado este jueves que acepta la oferta del presidente electo, Jair Bolsonaro , para ser el ministro de Justicia de su futuro Gobierno, según ha informado Europa Press.Moro ha viajado desde Curitiba, donde se encuentra su juzgado, hasta Río de Janeiro, cuartel general de Bolsonaro y su equipo, para reunirse durante más de una hora con el líder ultraderechista, según ha informado la prensa brasileña."Después de una reunión personal en la que fueron discutidas las políticas para la cartera (de Justicia), he aceptado honrado la oferta", ha dicho Moro en un comunicado.Bolsonaro ha confirmado la noticia en Twitter., ha proclamado.La decisión del juez federal no ha sido ninguna sorpresa porque el martes, cuando Bolsonaro le señaló públicamente para el cargo, ya emitió un comunicado en el queMoro ha explicado que, aunque le pesa dejar atrás más de 20 años de carrera judicial, "la perspectiva de implementar una fuerte agenda contra la corrupción y contra el crimen organizado, con respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos" le ha hecho aceptar., ha sostenido.No obstante, ha aclarado que la Operación Lava Jato, en la que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de favores políticos, seguirá en marcha pese a su ausencia.El año pasado, Moro condenó a Lula acomo pago de la constructora OAS a sus favores políticos. En abril, la segunda instancia confirmó el fallo y. Desde entonces, el ex presidente está encarcelado.Bolsonaro, que tomará posesión del cargo el 1 de enero, ganó la primera vuelta del 7 de octubre, quedándose a tan solo cuatro puntos de la Presidencia de Brasil, y el 28 de octubre repitió victoria electoral derrotando al izquierdista Fernando Haddad.pero ya ha desvelado algunos nombres. Además de Moro, Onyx Lorenzoni será jefe de Gabinete; el general Augusto Heleno, ministro de Defensa; el astronauta Marcos Pontes, ministro de Ciencia y Tecnología; y Paulo Guedes dirigirá un súper ministerio integrado por las antiguas carteras de Economía, Hacienda, Planificación e Industria y Comercio Exterior.El presidente electo ha informado en Twitter de que en los días siguientes dará a conocer al resto de su Gabinete por las redes sociales. "", ha destacado.