La dividida izquierda brasileña comienza a organizarse en las calles contra Bolsonaro

Publicada el 01/11/2018 a las 12:25 Actualizada el 01/11/2018 a las 12:26

Bolsonaro: una creación del PT

La izquierda brasileña sufrió un duro varapalo en las presidenciales de este domingo, peropara plantar cara políticamente al presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro , ha informado Europa Press."Su victoria significa un. Mucha gente del pueblo brasileño está aprobando y aceptando proyectos muy conservadores,", ha asegurado Vítor Guimaraes, coordinador del Movimiento Pueblo sin Miedo.Decenas de movimientos sociales, muy criticados por Bolsonaro y parte de sus electores, se reunieron este martes en varias ciudades del país para crear unEn Río de Janeiro la reunión tuvo lugar en una sala de eventos del centro de la ciudad y fue muy concurrida. Al menos, según los organizadores, acudieron al acto, entre ellos público general y miembros de organizaciones feministas, ambientalistas, LGTBI, estudiantiles y otras., en referencia a Bolsonaro, gritaban los asistentes mientras los oradores promulgaban encendidos discursos."Lo que, y no acepte que se los retiren con facilidad. Si la gente entiende eso, ellos ya avanzaron", explica Guimaraes, que también fue uno de los organizadores del acto en el centro de Río de Janeiro., el final de la dictadura no acabó aún, entonces la gente necesita aprender el derecho de organizarse contra otras personas. Cuanta más gente haya unida, se podrán hacer más cosas. Todos juntos podemos vencer cualquier cosa", añade.Muchos de los asistentes al acto declararon tener miedo., decía Moara Abayomi, una joven estudiante presente en el acto. "Se necesita organización y unidad. No caben divergencias. Tenemos que estar todos juntos porque así somos más fuertes que separados", añadió.Pero, a pesar de los deseos de unidad,en la izquierda brasileña.El excandidato presidencial centroizquierdista,, ha vertido este miércoles duras críticas contra el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), preso por corrupción pasiva y lavado de activos.Gomes, que consiguió poco más del 12% de los votos en la primera vuelta electoral del 7 de octubre, ha afirmado que fuepor "el expresidente Lula y sus secuaces", y ha añadido que el proyecto político petista es uno de. Lo ha hecho en una entrevista publicada este miércoles en el diario Folha de Sao Paulo.Gomes se ha negado a apoyar en segunda vuelta al candidato del PT, el académico Fernando Haddad, que. La decisión fue muy polémica y generó duras críticas.Sin embargo, Gomes ha vuelto a reivindicar su decisión en la entrevista publicada este miércoles, en la que ha llegado a asegurar que. "El lulopetismo se convirtió en un caudillismo corrupto y corruptor que creó una fuerza antagónica que es la mayor fuerza política en Brasil hoy", ha dicho Gomes.El excandidato presidencialy que va crear un nuevo partido próximamente.El partido del expresidente Lulapara buena parte de los brasileños por los casos de corrupción que han afectado a su liderazgo.Las distintas tendencias de izquierdasi quieren plantar batalla en el Congreso al bloque de derecha que será liderado por el Partido Social Liberal de Bolsonaro., gritaba una manifestación contra Bolsonaro, de unos pocos cientos de personas, en una plaza cercana a donde se estaba dando la reunión de movimientos sociales."Este tipo de actos nos ayudan por lo menos a", apunta Mariana Nery, una estudiante de pedagogía presente en la manifestación."He evitado salir. Tengo miedo de la reacción de los electores que él (Bolsonaro) legitimó a que exterminasen a los rojos", apunta."Es importante resistir de toda la forma posible principalmente nosotras que estamos", añade la estudiante.No todo fueron malas noticias, en cualquier caso, para la izquierda. Los partidos progresistas obtuvieron. El PT obtuvo cuatro Estados, el Partido Socialista de Brasil (PSB) en tres, y el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), uno cada uno.