Qué es lo que se juega el 'trumpismo' en estas elecciones

Publicada el 06/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 06/11/2018 a las 10:31

1. Las claves de la campaña

Illegal immigration affects the lives of all Americans. Illegal Immigration hurts American workers, burdens American taxpayers, undermines public safety, and places enormous strain on local schools, hospitals and communities...https://t.co/eN1IqPNBJY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2018

2. Lo que dicen las encuestas

3. La irrupción de las mujeres en el Partido Demócrata

The Trump Administration has proposed yet another cruel rule that restricts immigrants’ access to green cards if they have used Medicaid and SNAP. https://t.co/uuoOritoGe — Rep. Anna G. Eshoo (@RepAnnaEshoo) 15 de octubre de 2018

We are asking Senators to respect survivors & the standards of the Supreme Court: #CancelKavanauagh.



Soon, the Senate will vote on Kavanaugh’s nomination.



But on November 6th, THE PEOPLE will vote on their Senators.



Time to send a message: https://t.co/7iDkzMwjdM pic.twitter.com/9PhrgeYuHv — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 5 de octubre de 2018

5. Las consecuencias

Law Enforcement has been strongly notified to watch closely for any ILLEGAL VOTING which may take place in Tuesday’s Election (or Early Voting). Anyone caught will be subject to the Maximum Criminal Penalties allowed by law. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de noviembre de 2018

Este martes se renueva al completo en EEUU la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, y más de la mitad de los gobernadores en los diferentes estados. No son las presidenciales, pero las llamadas midterm o elecciones intermedias se consideran la primera medición seria del apoyo al presidente republicano y, además, pueden suponer grandes cambios a nivel legislativo.El mandato de Donald Trump pasa por su ecuador: un momento decisivo de cara a las futuras elecciones presidenciales del 2020. Además de la presidencia, el Partido Republicano, conocido como Grand Old Party, tiene actualmente mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero la votación que se avecina ejerce tanto de oráculo de cara el futuro como desobre la gestión política que la Casa Blanca ha practicado desde 2016. De momento, se elegirán 435 escaños en la Cámara de los Representantes, 35 en el Senado, y gobernadores para 36 de los 51 estados.A raíz de las elecciones intermedias, la competición por obteneren ambas cámaras podría implicar un fortalecimiento de la oposición, si ganaran los demócratas, o la consolidación del Gobierno, si lo hicieran los republicanos. En caso de que los resultados fueran equilibrados entre ambos partidos, podrían darse coaliciones para dominar las Cámaras.Las cuestiones más críticas sobre las que giró la campaña electoral fueron la inmigración, la política de género, los servicios de salud y la economía. A mitad de mandato, las políticas del Partido Republicano siguen intentando minar los servicios del Estado del bienestar, con tendencia a la restricción del gasto público y la reducción de los impuestos. Están vinculadas al individualismo y a la; a la puesta en marcha de soluciones ultraliberales; o al conservadurismo fiscal, en defensa de losfrente a las medidas socialistas que aplicarían los demócratas. En materia de empleo se ha dado la sin embargo tasa de paro más baja en los últimos 50 años acompañada además por un aumento de los salarios, en un contexto de bonanza económica que se ha convertido en la gran baza electoral de Trump.La preocupación por la inmigración vive estos días un repunte por la inminente llegada de caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica, una situación que está siendo atajada por el presidente con la orden de desplegar de más de 5.000 militares en la frontera de Estados Unidos con México. Trump dijo incluso que podrían llegar a ser 15.000. Las últimas y numerosas veces que el presidente ha declarado sus intenciones en los medios de comunicación, ha enviado mensajes de rechazo hacia los migrantes y de alerta a los nacionales.Donald Trump ha sido acusado claramente deen los últimos días a cuenta de la publicación desobre un inmigrante mexicano. En él aparece Luis Bracamontes, un inmigrante mexicano deportado dos veces de Estados Unidos y que fue sentenciado a muerte por asesinar a dos policías. Trump acompañó el vídeo con el texto: "Los demócratas lo dejaron entrar a nuestro país... los demócratas lo dejaron quedarse". Muchos medios, incluida la Fox, se han negado a publicarlo.El Pentágono se ha negado además la petición de Trump de construir centros de detención para los inmigrantes que partieron en caravana el 13 de octubre. Y es que días atrás, el presidente decía estar planificando la puesta en marcha de una orden ejecutiva que permitiera modificar la 14ª Enmienda de la Constitución. Busca legalizar lade los inmigrantes que van camino de cruzar la frontera sur y prohibir la posibilidad de asilo. Esta medida, homóloga al decreto ley, anularía el derecho a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes ilegales, aunque hubieran nacido en suelo estadounidense.La propuesta de Trump para nombrar al juez Brett Kavanaugh , acusado de haber cometido agresión sexual en su época de estudiante universitario, miembro de la Corte Suprema, despertó una ola de indignación y de protestas. Muchas de las movilizaciones por los derechos civiles –de las mujeres, los inmigrantes, la salud, la comunidad LGTBI y los derechos de la ciudadanía– han sido impulsadas por la organización progresista, de presión y respaldo político MoveOn . Los miembros de la organización calificaron al candidato de “candidato extremo, querido por los de la extrema derecha”. Las medidas políticas de Trumptanto la Marcha de las Mujeres a favor de la igualdad y el #MeToo, que han puesto de manifiesto la desigualdad en el país Planned Parenthood es una organización sin ánimo de lucro que provee servicios de salud sexual reproductiva, asistencia para ely planificación, cuyas pacientes son, eminentemente, mujeres. Entre otros, ofrece exámenes preventivos, servicios anticonceptivos integrales y pruebas de detección del cáncer y de enfermedades de transmisión sexual para mujeres y hombres. Una coalición antiaborto instó a la Administración de Trump desligar los centros de aborto de las instalaciones de Planned Parenthood a través de recortes en el presupuesto. Lo hizo a través de una carta dirigida al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, para revisar el Título X: una ley federal del Servicio de Salud Pública. A esta propuesta se sumaron 41 senadores y 153 representantes. El programa fue entoncespor Trump en el pasado mes de mayo, cuando dijo que no forzaría a los“injustamente a subsidiar la industria del aborto a través de la financiación del Título X ”.Un sondeo de opinión de la cadena cercana a Trump, Fox News, apreció un incremento del “entusiasmo por votar” en las cercanas midterm. Pero los resultados muestran una extendidaen los asuntos clave de las elecciones. Mientras que el 51 % de los encuestados desaprueba la actuación del presidente en los últimos dos años, un 47 % dice estar conforme. La mayoría de los encuestados (66 %) expresaron su disconformidad con el trabajo que el Congreso ha estado haciendo hasta ahora. Aunque con una estrecha diferencia (51 % - 42 %), la mayoría de los encuestados prefieren quequienes controlen el Senado.Más próxima al Partido Demócrata, la encuesta de la CNN calcula un clima de intención de votoapoyado por un 54 % de los encuestados, frente al 41 %, que dicen votarán a los republicanos. Mientras que los demócratas llevan ventaja en cuanto a la atención médica, la inmigración y la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones, los republicanos infunden más confianza en materia económica y de seguridad nacional. Ambos partidos comparten, casi por igual, la confianza de los ciudadanos sobre los presupuestos y la política de armas . Los datos pronostican, en general, el aumento de la participación electoral protagonizado por el electorado femenino de ideología demócrata.Las mujeres ocupan un simbólico 20 % de los asientos del Congreso.aspiraron en las primarias de los partidos a los escaños de la Cámara de Representantes, al Senado y a los puestos de gobernador. De todas ellas, según la BBC , 130 candidatas ganaron las primarias para ambas cámaras, de las que casi tres cuartas partes son del Partido Demócrata, y dos de cada cinco son mujeres de color.Según las encuestas de Politico , las candidatas demócratas podrían alcanzar 68 de los 211 escaños de la Cámara de Representantes. Sin embargo, las probabilidades de que su número aumente en el Senado son, según el estudio, menos halagüeñas: podrán ganar solo tres escaños adicionales.La representante de los demócratas por California, Anna Eshoo, negaba a Politico que este hecho fuera una "simple curiosidad", sino que más bien etiquetaba esta concurrencia de mujeres políticas de "histórica" y hacía mención al año 2018 como una etapa en la que "se han derrumbado paredes tácitas pero difíciles"."La comunidad está lista para un movimiento de justicia social y económica". Es la frase con la que la joven socialista de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez dio comienzo a una nueva etapa en la política de Nueva York tras vencer al veterano y favorito Joe Crowley en las primarias demócratas con un 57,5 % de los votos. Los Demócratas Socialistas, corriente interna del partido, han incrementado el número de 5.000 afiliados en 2015 a 52.000 en 2018.Con 28 años, su origen es la, estudió Economía y Relaciones Internacionales, y su experiencia política comenzó en un voluntariado en la campaña de Bernie Sanders del 2016. Su campaña, de perfil bajo, recaudó muchas pequeñas donaciones, y sus pilares fueron la atención médica universal, la gratuidad de la formación universitaria y la reforma de la justicia penal. La política Ocasio-Cortez cuestionó abiertamente la legitimidad del nombramiento de Kavanaugh como miembro del Tribunal Supremo, haciendo parodia de la expresión “business as usual”.Donald Trump deslizaba el lunes nuevas sospechas de que pudiera darse una "votación ilegal" este martes y ha asegurado que, para el cumplimiento de la ley, se observará el proceso de votación muy de cerca. Cuando fue electo presidente de EEUU hace dos años, señaló también a la posibilidad de fraude en las elecciones del 2016, cuyas investigaciones aún no han concluido. Sin embargo, se supo que su exabogado Michael Cohen había reconocido que cometió irregularidades en la campaña previa.Si, tal como apuntan las encuestas, ganaran los demócratas, los republicanos perderían el control sobre la Cámara de Representantes o el Senado, lo cual entorpecería ladel Gobierno, pero también laal tener el poder de veto sobre los nombramientos de los magistrados -del Tribunal Supremo- que realiza el presidente, para los cuales necesita el consenso del Senado.Que los de Trump pierdan estas elecciones implicaría que su capacidad para tramitar nuevos proyectos de ley quedaría seriamente mermada.Si el Partido Demócrata se convirtiera en mayoritario, tendría mayor margen de maniobra para investigar a la Administración de Trump, como en el caso de las supuestas conexiones de su campaña con Rusia.En el caso de que los resultados fuesen favorables al Partido Republicano, las políticas del Gobierno se reforzarían en sus tendencias más conservadoras.