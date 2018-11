El Comité Olímpico presiona a España para que pase por el 'aro' de Kosovo

Publicada el 13/11/2018 a las 09:27 Actualizada el 13/11/2018 a las 13:06

El intento de Kosovo para ganarse a España

Negociaciones complicadas

Desde que Kosovo autoproclamó su independencia de Serbia en el año 2008, Españade reconocer a la provincia serbia como un país soberano. Aquella decisión unilateral del país balcánico supuso entonces que la mayoría de países europeos lo viese como algo positivo para un territorio que durante décadas había sido castigado por los centralismos yugoslavo y serbio. La negativa de España, junto a la de otros países europeos como Grecia, Chipre, Rumanía y, lógicamente, Serbia; responde a losque acarrean lasAhora, el Comité Olímpico Internacional (COI) —que admitió el ingreso de Kosovo en 2014— ha anunciado que presionará para dejar a Españaa menos que garantice que los participantes kosovares puedan acudir exhibiendo con normalidad su himno y su bandera. Esta medida se ha tomado después de que en el, celebrado la semana pasada en Madrid, se le prohibiera a los deportistas de aquel país utilizar sus símbolos identitarios en la competición. Además se les negó que el nombre de su nación apareciese en los chándales y en los marcadores.La amenaza del COI fue verbalizada hace unos días por el subdirector general,, en la página insidethegames.biz : "Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar el acceso, no solo a Kosovo, sino a todos los atletas que quieran competir, debemos advertir a todas las federaciones internacionales que, hasta que esto se resuelva, no deben realizar competiciones internacionales allí", manifestó. Así, el próximo jueves el Comité remitirá una carta a las federaciones deportivas de múltiples países con instrucciones específicas de no concederle a España la organización de cualquier competición deportiva: "Por favor, antes de otorgar cualquier competencia, asegúrense de tener todas las", recomienda Miró.El gobierno autónomo kosovar ha lanzado una estrategia para intentar cambiar la postura de España con respecto a su independencia. El plan se basa, por un lado, en desligar completamente su situación nacional y territorial con la de Cataluña y, por otro, de intentar atraer inversión española.De este modo Kosovo insiste en no pronunciarse sobre el independentismo catalán yya que, entienden, no se pueden comparar los escenarios balcánico y español. Además, está en contacto con empresarios españoles para intentar vertebrar una cooperación económica entre ambos países que acabe flexibilizando la postura de Moncloa.Hasta ahora, la postura oficial de la diplomacia española dicta que—país al que pertenece como provincia—. Desde hace tiempo la Unión Europea ha intentado, con bastante poco éxito, que Belgrado y Pristina se sienten a dialogar para llegar a un acuerdo sobre lasque padecen para zanjar desacuerdos y facilitar la adhesión de ambos a la UE.Tras múltiples disensiones, el pasado octubre la noticia fue que el presidente serbio,, y su homólogo kosovar,, habían llegado a un acuerdo para superar el conflicto. La fórmula, no obstante, resultó muy polémica ya que se pretendía hacerentre ellos. Al norte de Kosovo hay una región donde la gran mayoría de sus habitantes son de ascendencia serbia y cristiana ortodoxa; lo mismo ocurre al sur de Serbia, donde una circunscripción aglutina una clara mayoría de kosovares musulmanes. La idea, en principio, era que el territorio kosovar se integrase en Serbia y el de Serbia en Kosovo. En la comunidad internacional no ha gustado nada esta solución y hablan de otra forma de, eso sí, muy diferente de la que se produjo durante lasUnos días después la hostilidad volvió a la región balcánica cuando el Parlamento de Kosovo aprobó la(Serbia aún no ha reconocido la independencia de Kosovo y, por tanto, sigue siendo una provincia), a lo que Vučić respondió inmediatamente avisando de quesi la medida se llevaba a cabo. En la UE saltó la alarma y la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini , llamó al orden a ambos contendientes en favor del entendimiento mutuo para la posible futura entrada en la Unión.