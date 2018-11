Erdogan puso los "terribles" audios del asesinato de Jashogi a disposición de varios países

Publicada el 13/11/2018 a las 11:17 Actualizada el 13/11/2018 a las 12:34

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , ha asegurado queen el interior del Consulado saudí en Estambul son "terribles" y que sorprendieron incluso al funcionario de Inteligencia saudí que los escuchó, según han informado medios turcos.Jashogi, un periodista crítico con el régimen saudí y particularmente con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán,en el interior del Consulado saudí en Estambul el 2 de octubre, en una acción que el presidente turco sostiene que fue ordenada "en los más altos niveles" del régimen saudí. Según informa Europa Press.En el avión de regreso tras su viaje oficial en Francia este fin de semana, Erdogan ha contado a los periodistas que le acompañan que habló sobre el asesinato de Jashogi conen una cena en París."Pusimos las grabaciones relacionadas con este asesinato para todos los que nos las pedían.. Se las pusimos a todos los que las querían, incluidos los saudíes, Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania y Reino Unido", ha señalado."Las grabaciones son. De hecho, cuando un oficial de Inteligencia saudí escuchó las grabaciones se quedó conmocionado y dijo: Deben haber tomado. Solo alguien que toma heroína haría esto", ha explicado Erdogan.El asesinato de Jashogi ha provocado una ola de críticas a nivel internacional perocontra el régimen saudí, que es el mayor productor de petróleo del mundo y que apoya a Estados Unidos en su intento por contener la influencia de Irán en la región de Oriente Próximo.Erdogan ha afirmado que está claro que el asesinato de Jashogi fue planeado y que fue ordenado desdeaunque ha dejado claro que no cree que haya sido responsabilidad del rey Salmán, por quien ha asegurado que siente "un respeto ilimitado"."El príncipe heredero dice: 'Aclararé el tema. Haré lo que sea neceario'. Estamos esperando pacientemente", ha afirmado el mandatario turco, para después señalar que los autores del asesinato de Jashogi están entre. "Debe revelarse quién dio la orden del asesinato", ha añadido. El diario progubernamental Daily Sabah ha informado de este martes de queque fue enviado a Estambul contenía jeringuillas, grandes tijeras, grapadoras, walkite-talkies y dispositivos de descargas eléctricas, entre otros artículos.El rotativo turco ha difundidode las maletas de los saudíes cuando pasaron por los controles de seguridad del aeropuerto cuando se fueron. Erdogan no ha dado detalles sobre el contenido de las grabaciones pero dos responsables con conocimiento del tema han dicho a Reuters que Turquía tiene varias grabaciones de audio del caso Jashogi.Los audios incluyen, según las mismas fuentes. Esas grabaciones llevaron a las autoridades turcas a determinar desde en un primer momento que se trataba de un asesinato, a pesar de que Arabia Saudí negaba entonces cualquier implicación en la desaparición del reportero crítico.El fiscal general de Arabia Saudí, Saud al Mojeb, ha asegurado que el asesinato, si bien responsables saudíes han subrayado que el príncipe heredero no tenía conocimiento de la operación para matar a Jashogi.