El Gobierno de May respalda el acuerdo de 'Brexit' con la Unión Europea

Publicada el 14/11/2018 a las 20:37 Actualizada el 14/11/2018 a las 21:10

La UE publica el acuerdo del Brexit

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May , ha anunciado este miércoles que elpara el Brexit tras un "largo" debate, al tiempo que ha resaltado que el pacto, informa Europa Press."La decisión colectiva del Gabinete es que el Gobierno debe apoyar el borrador de acuerdo de salida", ha señalado en unas breves declaraciones desde Downing Street, según ha recogido el diario británico The Guardian.Asimismo, ha recalcado que la decisión "no ha sido tomada a la ligera" y ha indicado que es su trabajo dar explicaciones, por lo queante el Parlamento.La Unión Europea ha publicado poco antes de las 21:00 horas de este miércoles las cerca de 600 páginas que fijan lascon Reino Unido, después de que la primera ministra británica, Theresa May, haya informado de quepara aceptar el acuerdo.El presidente de la Comisión Europea , Jean-Claude Juncker, ha informado al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, de que se han dado ya losnecesarios para dar el siguiente paso y convocar una cumbre extraordinaria para que los líderes de la UE validen el pacto.el jueves a las 08:10 horas, según ha informado su equipo, tras reunirse con el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.Se espera que sea entonces cuando Tusk anuncie la, probablemente el domingo 25 de noviembre.