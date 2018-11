Crisis en el Gobierno de May: dimiten los ministros del 'Brexit' y de Trabajo y el secretario de Estado para Irlanda del Norte

Publicada el 15/11/2018 a las 10:03 Actualizada el 15/11/2018 a las 11:08

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de noviembre de 2018

Dimite la ministra de Trabajo

Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 de noviembre de 2018

Dimite el secretario para Irlanda del Norte

"Ha sido ignorado dentro del gobierno"

El ministro británico para el Brexit , Dominic Raab, ha presentado este jueves su dimisión porpresentado por la primera ministra, Theresa May , ya que considera que el régimen pactado para la frontera irlandesa pone en peligro la "integridad" de Reino Unido.los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto electoral. Es (...) una cuestión de confianza pública", ha alegado en su carta a May, difundida también en su cuenta oficial de Twitter.Raab ha basado su decisión en dos razones, la primera de las cuales es que no está de acuerdo con, en la medida en que "supone una amenaza muy real para la integridad de Reino Unido".Tampoco considera conveniente quepueda ser "indefinida" y que la UE pueda tener en un futuro capacidad de "veto" para la ruptura definitiva. "Los términos del 'backstop' equivalen a mezclar las obligaciones de la unión aduanera y del mercado único", ha afirmado.Raab argumenta en la misiva que ninguna nación democrática se ha sometido jamás a "un régimen tan extensivo",, ni la capacidad de salir de ese acuerdo."Sobre todo, no puedo reconciliar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto en las últimas elecciones", afirma el diputado "tory",del gabinete de May en los últimos dos años.La ministra de Trabajo y Pensiones de Reino Unido, Esther McVey, ha anunciado este jueves su dimisión al considerar quede junio de 2016.La ministra saliente ha recordado a May que había prometido quey que desarrollaría una política comercial "independiente" a la de la UE. Sin embargo, "este acuerdo no cumple" los objetivos marcados, a su juicio."Significa entregar unos 39.000 millones de libras a la UE sin nada a cambio., a pesar de que prometiste de forma específica al pueblo británico que no sería así", ha lamentado McVey, que teme que Londres se quede "con las manos atadas" para negociar acuerdos comerciales con otros actores.Además, considera que el texto, en aparente alusión al plan de emergencia que se habría cerrado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, contra el que se han posicionado también los otros ministros dimisionarios en sus respectivos anuncios."Hemos pasado de que la ausencia de acuerdo es mejor que un mal acuerdo a que cualquier acuerdo", ha añadido McVey, que se considera incapaz para "defender" el texto que está ahora sobre la mesa. En este sentido, ha alegado que no le queda otra "alternativa" que dimitir, si bien ha agradecido la confianza depositada en ella y el honor que ha supuesto ser ministra de Trabajo y Pensiones.Por otra parte, también ha presentadoel secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, al considerar quede lo votado en el referéndum de junio de 2016 y resta soberanía a Reino Unido."Con mucha pena y pesar, he enviadocomo secretario de Estado de Irlanda del Norte a la primera ministra", ha escrito Vara en Twitter, donde también ha aprovechado para agradecer el "privilegio" de haber formado parte del actual Gabinete.En la carta adjunta, ha explicado sus motivos para rechazar un acuerdo que, a su juicio,: Entonces, "el referéndum sobre al UE ofreció una elección simple: seguir en la UE o abandonarla".Un miembro del Partido Conservador y declarado proBrexit, Iain Duncan Smith, ha declarado que la carta sugiere que, dentro del gobierno,En declaraciones a BBC News, el tory ha dicho que la dimisión del ministro para la salida de la Unión Europeay ha añadido que la carta de Raab a la primera ministra sugiere que ha sido ignorado dentro del gobierno.