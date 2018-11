Tusk anuncia una cumbre europea el 25 de noviembre para formalizar el acuerdo del 'Brexit'

Publicada el 15/11/2018 a las 09:04 Actualizada el 15/11/2018 a las 09:32

Las claves del acuerdo

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk , ha anunciado este jueves la celebración depara "finalizar y formalizar" el Acuerdo de Salida de Reino Unido de la Unión Europea , después de que Londres y Bruselas hayan dado su visto bueno al pacto negociado a nivel técnico , según Europa Press."Si no hay nada extraordinario (entre tanto), celebraremos un Consejo europeo para finalizar y formalizar Brexit el domingo 25 de noviembre, a las 9.30 horas", ha anunciado Tusk, en una comparecencia sin preguntas en la que ha estado acompañado por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.Barnier ha advertido de quey queda aún "un largo camino" para garantizar que el divorcio se produce de manera ordenada y que se sientan las bases para construir una buena relación futura.Entre las claves del acuerdo, Barnier ha destacado que han logrado, que ha sido el principal escollo para cerrar las negociaciones.El problema se ha resuelto con el diseño de un plan de emergencia (bacsktop en la jerga comunitaria) que prevé lasi no hay una alternativa mejor cuando acabe el periodo transitorio, pero que las partes insisten en que el objetivo es no tener que activarlo.Esta red de seguridad asegurará una unión aduanera tanto en Irlanda del Norte como en el resto de Reino Unido, que permitirá a sus productos. En el caso de Irlanda del Norte, también tendrá acceso al Mercado Único.Para garantizar igualdad de condiciones también se contemplan disposiciones en materia de