Publicada el 15/11/2018 a las 12:42 Actualizada el 15/11/2018 a las 12:59

La primera ministra británica, Theresa May , ha comparecido este jueves ante la Cámara de los Comunes paraalcanzado con Bruselas en medio de las dimisiones en las filas de su Gobierno y las críticas feroces de la oposición, incluidos los laboristas, que amenazan con no apoyar el texto."Este acuerdo pone, y ofrecemientras que mantiene la cooperación en materia de seguridad para mantener a nuestros ciudadanos a salvo", ha defendido la primera ministra en su intervención.May ha sostenido que ha hechoa la hora de cerrar el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE . "He elegido hacer lo que es lo mejor para el interés del pueblo británico", ha insistido, asegurando que el texto cumple con la decisión de los ciudadanos de abandonar la UE.En este sentido, ha instado a los diputados a respaldar el texto, cuyo rechazo ha provocado ya la salida de dos de los miembros de su gobierno tan solo un día después de que el gabinete refrendara el acuerdo, "por el interés nacional"., ha prevenido."La elección está clara:, arriesgarse a que no haya Brexit o podemos elegir unirnos y", ha reivindicado la 'premier', al tiempo que ha dejado claro que su Gobierno también sigue preparándose para la eventualidad de que no haya acuerdo antes del 29 de marzo de 2019, cuando debe hacerse efectiva la salida de Reino Unido del bloque.Por su parte, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha sostenido que "este no es el acuerdo que se prometió al país y el Parlamento no puede, y creo que no lo hará, aceptar".En este sentido, el líder laborista ha sostenido que "el Gobierno debe retirar este acuerdo a medio hacer que". Según Corbyn, lo aprobado por May y sus ministros es un "enorme fracaso" que no respeta las líneas rojas que ella misma se fijó ni tampoco las marcadas por los laboristas. "Es un salto hacia la oscuridad", ha resumido.