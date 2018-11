May asegura la salida de Reino Unido de la UE a partir de marzo con "plena integridad"

Publicada el 16/11/2018 a las 09:51 Actualizada el 16/11/2018 a las 10:08

Theresa May, primera ministra británica.

La primera ministra británica, Theresa May , ha ratificado este viernes que su país comenzará a partir del próximo mes de marzo Unión Europea y que lo hará "con plena integridad" gracias a su plan, según ha hecho saber durante un coloquio con los oyentes de la emisora LBC "Todo lo que hay en el acuerdo negociado con la UE está orientado a garantizar que, y este acuerdo dará por terminado el libre movimiento de personas", ha añadido May en relación a la fecha en la que terminará el periodo de transición marcado por ambas partes y Reino Unido comenzará su andadura como país disociado del eurobloque.De cara a la votación pendiente en el Parlamento sobre el acuerdo del Brexit , May ha expresado su deseo de contar con, y confía en que el paso del tiempo haya calmado los ánimos tras un día, el jueves, en el que tuvo que defender su plan a capa y espada entre una ola de críticas y dimisiones entre su gabinete.