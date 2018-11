May nombra un nuevo ministro para el 'Brexit' pero será ella quien negocie con la Unión Europea

Publicada el 16/11/2018 a las 17:57 Actualizada el 16/11/2018 a las 18:25

La primera ministra británica, Theresa May , ha nombrado acomo nuevo ministro para la salida de la UE en sustitución del dimisionario Dominic Raab peroel Brexit con la UE, según ha comunicado este viernes su portavoz, informa Europa Press.Barclay, que votó a favor del Brexit en el referéndum de 2016, era hasta ahoray se convierte en el tercer titular de la cartera creada para negociar con la UE la salida de Reino Unido, después de David Davis y Raab, quien dimitió el jueves por sude salida pactado con Bruselas.Según ha explicado el portavoz, citado por Reuters, la propia May supervisará los últimos diez días de negociaciones con la UE sobre el futuro marco de relación y Barclay se centrará en lade cara al Brexit y en que elpor el Parlamento británico.Por otra parte, May ha nombradoen sustitución de Esther McVey, conviertiéndose así en la sexta en ocupar esta cartera desde 2016. Rudd regresa de este modo al Gobierno después de suel pasado mes de abril.