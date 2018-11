La CIA concluye que fue el príncipe Bin Salman quien ordenó el asesinato del periodista Jashogi

Publicada el 17/11/2018 a las 12:55 Actualizada el 17/11/2018 a las 13:39

La CIA ha concluido en un informe que fue el príncipe heredero de Arabia Saudí,, quien ordenó a las fuerzas de seguridad saudíes el asesinato del periodistaen el consulado saudí en Estambul, según ha informado este viernes el diario estadounidense The Washington Post , donde Jashogi trabajaba como columnista.En publicaciones de este periódico recogidas por Europa Press, la agencia de Inteligencia estadounidense ha concluido en un informe interno que. Según el informe, al que ha tenido acceso The Washington Post, la CIA examinó varias fuentes de Inteligencia, entre ellas una llamada telefónica que tuvo lugar entre el embajador saudí en Estados Unidos, el hermano del príncipe heredero,, y el propio Jashogi.En la conversación interceptada, Jaled instó a Jashogi a acudir al consulado saudí en Estambul para obtener los documentos que necesitaba, asegurándole que estaría a salvo . De acuerdo con las fuentes citadas por The Washington Post, dicha llamada se produjo tras recibir órdenes de su hermano, el príncipe heredero. Se desconocede que existía un plan para asesinar al periodista.La conclusión de la CIA también se ha visto influida por la posición que mantiene el príncipe heredero en Arabia Saudí, donde actúa como líder de facto y supervisa hasta el más mínimo detalle. "La posición aceptada es que no hay forma de que esto ocurriese sin que él lo supiera o estuviera involucrado" , ha asegurado una de las fuentes anónimas cercanas a la investigación y citadas por The Washington Post.El embajador saudí en Washington ya ha negado haber hablado con Jashogi por teléfono o haberle sugerido que fuera a Turquía tras lo publicado por el periódico norteamericano.en ningún momento que fuera a Turquía por motivo alguno . Pido al Gobierno de Estados Unidos que haga pública cualquier información relacionada con esta acusación", ha exigido Jaled Bin Salman a través de su cuenta oficial de Twitter.