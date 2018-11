Publicada el 23/11/2018 a las 10:09 Actualizada el 23/11/2018 a las 12:13

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo , ha asegurado quecon el Gobierno de España en torno al papel de Gibraltar en el pacto de retirada de Reino Unido de la Unión Europea durante una reunión celebrada este viernes en Madrid con las autoridades españolas. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha aclarado que el anuncio de Picardo no se refiere al tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el que España sigue manteniendo reservas, sino anegociados bilateralmente entre Madrid y Londres que facilitarán una salida más ordenada de la UE por parte del Peñón una vez que el Brexit se produzca, según han informado fuentes diplomáticas.A pesar de que tanto España como Reino Unido se han congratulado por estos acuerdos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,que deben aprobar los líderes europeos en una cumbre este domingo si no se deja claro que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE deberá ser negociada bilateralmente entre España y Reino Unido. Es decir, que no podría ser pactada directamente entre los negociadores de la UE y Londres.En su anuncio, en una entrevista en la radio de la BBC , Picardo había adelantado que España y Gibraltar están "trabajado muy duro y, de hecho, hemos alcanzado uncon los colegas españoles con respecto al papel de Gibraltar en el proceso de retirada [...] Hemos trabajado juntos y hemos cumplido", ha señalado el ministro principal gibraltareño, antes de añadir quepara llevar a Gibraltar a la mesa de negociación. "Si [el acuerdo de retirada] se abriera para una coma o un punto sobre Gibraltar, se reabriría para cualquiera de los otros temas", ha señalado Picardo.