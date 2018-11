Publicada el 24/11/2018 a las 19:19 Actualizada el 24/11/2018 a las 19:35

La primera ministra británica, Theresa May, ha destacadoy el acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE y ha subrayado que la posición de Londres con respecto acon el acuerdo que cerrarán este domingo en Bruselas los líderes de la UE. May ha explicado que ha trabajado de forma "constructiva" con Madrid y ha subrayado que la solución implica que el Peñón está "cubierto por completo en el acuerdo de salida" y también durante el periodo de transición."La posición sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará", ha apostillado la dirigente británica a su llegada a Bruselas en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press. En ese sentido, ha apuntado que. "En la relación que haya en el futuro defenderemos sus intereses. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británica y siempre estaré con Gibraltar", ha apostillado.Este sábado Reino Unido ha remitido carta al Consejo europeo para dejar por escrito que el Tratado de Retirada de la UE "no impone ninguna obligación" de que la relación futura que deben aún negociar Londres y Bruselas se vaya a aplicar en Gibraltar. De este modo, se mantiene la cumbre de líderes de la UE a 27 del domingo para dar un paso más en el proceso de desconexión con Reino Unido.