Theresa May se enfrenta a la votación del 'Brexit' en el Parlamento, donde siguen sin salirle las cuentas

Publicada el 26/11/2018 a las 10:53 Actualizada el 26/11/2018 a las 13:20

Negociación individual y presión ciudadana

Después de que los 27 países miembro de la Unión Europea aprobasen este domingo el acuerdo del Brexit para Reino Unido , el texto salido de Bruselas debe superar ahora la mayoría simple de la Cámara de los Comunes en Londres. El sistema uninominal británico —sin disciplina de partido, ya que cada diputado es libre para votar en conciencia— y las discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre el documento de desconexión asumido por la primera ministra británica, Theresa May , abren laen la votación del próximo 12 de diciembre. Esta lunes, la premier comparecerá ante el Parlamento para hablar sobre dicho acuerdo, recién aprobado por los líderes comunitarios.La primera ministra necesita que la mayoría simple de losque integran la Cámara voten a favor de su propuesta pero, de momento, esa mayoría no está clara al tiempo que las posturas en contra se amontonan. Solo en su propio partido May ya acopia la—su grupo parlamentario tiene 316—; y los 10 de su socio de Gobierno, elirlandés (DUP), ya han adelantado que no apoyarán la resolución. Su líder,, confirmó este domingo en Belfast que “bajo ninguna circunstancia” votarán a favor del texto por el mal trato, dice, queestá recibiendo desde Londres. Foster criticó que se pretenda mantener la regulación comunitaria en ely acusa al Gobierno central de intentar invisibilizar la frontera con Irlanda y de otorgarle a su país un estatus distinto del que tienen Inglaterra, Gales y Escocia.Aparte de los diputados euroescépticos —(del Partido Conservador) y liberaldemócratas— y los representantes del DUP, descontentos porque estiman que el documento de May contempla demasiado alineamiento con las normas de Bruselas, el acuerdo del Brexit negociado con la UE cuenta con la. Su cabeza, Jeremy Corbyn , ya anunció que los 262 diputados laboristas del Parlamento votarían en contra por considerar “malo” para el Reino Unido un texto que, dice, pone “en riesgo” puestos de trabajo: “Este es el resultado de unque nos deja con lo peor de ambos mundos”.Los euroescépticos, por su parte, plantean que unaen la Cámara acabe con el Gobierno de May, que sería sustituida por otro conservador que no negocie un acuerdo gestionado por la Unión Europea y que, por tanto, la salida de Reino Unido solo esté regida por las reglas de la Organización Mundial del Comercio . Tampoco quedan desestimadas otras soluciones como elsobre el Brexit. No obstante, teniendo en cuenta que el periodo de transición finaliza el, estas posibilidades no apuntan a materializarse. En el catálogo de opciones, si los Comunes votan en contra del acuerdo, está lade Theresa May.Enfrente de la incerdumbre por las dificultades de que la primera ministra supere la coyuntura parlamentaria, su partido se ha puesto a trabajar paraque coquetean con el voto en contra, iniciando dos estrategias: apelar a la ciudadanía para que la presión popular afecte a los políticos y negociar individualmente con aquellos parlamentarios de quienes puedan sacar un sí.La primera medida ya se ha puesto en marcha este domingo, cuando May publicó una carta abierta en los principales diarios británicos donde argumentó a favor del pacto llevado a cabo con Bruselas como único posible: “Será un acuerdo que defienda el interés nacional, y que sea útil para todo el país y para todos nuestros ciudadanos, al margen de lo que votasen en el referéndum de 2016”, dijo la primera ministra.La segunda estrategia contemplada por los conservadores versa sobre lacon diputados clave. Así, se pretende incidir en los parlamentarios influyentes para que éstos consigan dirigir el voto de otros miembros de la Cámara y que la negociación del Brexit con Europa, y el propio Brexit, salgan adelante.