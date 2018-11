La Audiencia Nacional rechaza extraditar al expresidente de Petróleos de Venezuela por riesgo de ser torturado en su país

Publicada el 28/11/2018 a las 17:18 Actualizada el 28/11/2018 a las 18:13

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacionalesta semana la extradición a Venezuela de un ciudadano de aquel país,, al considerar que existe riesgo de que sea sometido allí a "tratos inhumanos o degradantes" en caso de ser encarcelado. Informa europa Press.Sánchez Rodríguez estáen el país latinoamericano por presuntos delitos de organización criminal , blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por haber participado supuestamente en una serie de complejas operaciones económicas destinadas a laprovenientes de mercantiles chinas interesadas en participar en el. Según el auto de la Sala, los magistrados no advierten en la reclamación de las autoridades bolivarianas "motivación espuria" ni que detrás de ella haya "motivos políticos", si bien consideran que "no procede acceder a la entrega del reclamado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" en relación con el derecho fundamental que recoge la Constitución.En su artículo 15, la Carta Magna establece que "todos tienen derecho a la vida y a la, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Asimismo, el tribunal alude al artículo 17 sobre el derecho a la libertad y a la seguridad. Ambos supuestos, añade, "se hallan siempre concernidos en los procedimientos de extradición".Esta decisión de la Sección Cuartamuy similares adoptadas en las últimas semanas, según las cuales se autorizó la entrega a Venezuela dedel gobierno de Hugo Chávez, también por presuntos delitos económicos, en concreto, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Fueron los casos del exjefe de seguridad de Chávez,, y la esposa de éste,, quien fuera enfermera del fallecido presidente venezolano. En ambos casos su defensa también advirtió delque ambos corrían, si bien los tribunales que examinaron las órdenes de entrega consideraron que la persecución política en aquel país se dirige contra opositores y no contra funcionarios del anterior gobierno, del que es heredero el actual régimen de Nicolás Maduro. Tanto Velásquez como Díaz Guillénde la Audiencia Nacional de entregarles a Venezuela, por lo que ambos continúan en España esperando a que se resuelva.Tras examinar el caso de José Ramón Sánchez Rodríguez, la Sala deduce suen las operaciones económicas por las que está investigado, si bien tiene en cuenta otros factores para no entregarle, al haber valorado las pruebas aportadas por la defensa de la supuesta violación de Derechos Humanos en el país sudamericano. Las autoridades venezolanas emitieron lade detención del investigado en diciembre de 2017 y hace menos de un mes fue detenido en España. La fiscalíaal considerar que concurren "todos los requisitos formales exigidos por el tratado entre Venezuela y España ", al tiempo que "se cumplen los principios de doble incriminación y mínimo punitivo".Sin embargo, la defensa aportóde Sánchez Rodríguez que sí se encuentranen Venezuela por el mismo caso, los cuales aún no han pasado a disposición judicial a pesar de haber sido detenidos hace casi un año y cuyas defensas han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones en las que se encuentran.Según consta en el auto, los abogados de los mencionados investigados han remitidoa distintos jueces venezolanos para solicitar que sus clientes recibano que sean examinados por un cardiólogo por su "grave situación de salud", que les trasladen para que puedan "recibir luz solar", parade que uno de ellos "padece demencia senil y otras patologías" o que han manifestado "ideas suicidas". Sin embargo, no han obtenido respuesta en ningún caso.En este sentido, la defensa de Sánchez Rodríguez recordó la "existencia de numerosas sanciones a nivel internacional por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por la situación política, social y económica" que se está viviendo en Venezuela desde hace años. Además, el letrado también alegó la "ilegalidad" que, a su juicio, caracteriza aal haber sido interesada por el fiscal general venezolano y tramitada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, "cargos ambos nombrados por la Asamblea Nacional, que fue creada con vulneración de las normas constitucionales de la anterior Asamblea Nacional".