Crece la hostilidad entre Ucrania y Rusia: Moscú desplegará misiles tierra-aire S400 en Crimea

Publicada el 28/11/2018 a las 09:41 Actualizada el 28/11/2018 a las 10:11

El Gobierno de Rusia tiene previsto desplegar próximamente nuevos sistemas deen la península de Crimea, que se anexionó en 2014 y cuya soberanía sigue reivindicando Ucrania, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso a la agencia de noticias Interfax. A través de un portavoz, el Ministerio ha asegurado que los nuevos misiles —que tienen un— estarán operativos a finales de 2018 y queen la región de Ástrajan, al sur de Rusia.Las noticias sobre el despliegue de estos sistemas de misiles llegan en un momento de alta tensión en la zona por el incidente del domingo en el que la Guardia Costera rusa interceptó y apresó tres barcos ucranianos con su tripulación en el mar de Azov. Las autoridades de Rusia mantienen que los barcos se adentraron en sus aguas territoriales y, mientras que Ucrania sostiene que los buques actuaron correctamente y que fueron atacados por la Guardia Costera rusa, queEl suceso del mar de Azov amenaza con frustrar la reunión, durante la cumbre del G20, entre el presidente ruso, Vladimir Putin , y el estadounidense, Donald Trump . Éste último ya ha adelantado que "quizá no tenga la reunión [...] No me gusta esa agresión", declaró Trump en una entrevista publicada este martes por el diario