China ordena el cese temporal de la edición de genes humanos tras las protestas por los bebés modificados

Publicada el 29/11/2018 a las 17:02 Actualizada el 29/11/2018 a las 17:57

El Gobierno chino ha ordenado este juevesde las actividades de investigación involucradas en la edición de genes humanos , después de que el científico chino He Jiankui anunciara este lunes que ha modificado genéticamente con la técnica CRISPR-Cas9 a dos bebés gemelos para inmunizarlos del VIH. Informa Europa Press.Su anuncio, quepor ningún organismo oficial ni a nivel nacional ni internacional, ha provocado las críticas de sus colegas investigadores sobre la ética y la seguridad de su investigación. "La naturaleza de este incidente es extremadamente desagradable, y se ha ordenado a los organismosque detengan temporalmente las actividades de investigación científica del personal relevante", ha señalado la agencia estatal de noticias Xinhua, citando al Ministerio de, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología.Los organizadores de la conferencia en la que He Jiankuitambién condenaron el trabajo, calificándolo de "profundamente perturbador" e "". "Incluso si se verifican las modificaciones, el procedimiento fue irresponsable y no se ajustó a las", concluyó el comité organizador del evento en un comunicado, en el que reclamaron una evaluación independiente de la actuación de He Jiankui. Los científicos chinos también han condenado el trabajo y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, donde se encuentrade su cargo como profesor asociado, ha anunciado que va a poner en marcha una investigación.