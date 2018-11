Reino Unido perdería más de un 10% de su PIB en el peor escenario de 'Brexit', según Banco de Inglaterra

Publicada el 29/11/2018 a las 09:38 Actualizada el 29/11/2018 a las 09:39

La primera ministra británica, Theresa May, firma la carta con la que el Reino Unido solicitará formalmente la retirada del país de la Unión Europea

El peor de los escenarios posibles contemplado por el Banco de Inglaterra para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el que no se alcanzara ningún tipo de acuerdo sobre el Brexit y este tuviera lugar sin periodo de transición alguno, restaríadel país británico en comparación con la tendencia de la economía antes del referéndum celebrado en junio de 2016.En relación con el nivel de la economía previsto para el primer trimestre de 2019, el PIB del Reino Unido en el escenario más sombrío planteado por la entidad llegaría a, una caída más acusada que la contracción delregistrada durante la Gran Recesión.En el caso del mercado laboral, donde el empleo se mantiene en máximos históricos y el paro registra mínimos desde los años 70, el Banco de Inglaterra advierte de que en caso de una retirada brusca y desordenada de la UE, el desempleo podríay la inflación escalar, con una caída del 30% en el precio de la vivienda y del 48% en el de las oficinas.Por su parte, la cotización de la libra esterlina en el peor de los escenarios posibles para el Brexit registraría, mientras que el Banco de Inglaterra se vería forzado a responder a la situación con subidas de los tipos de interés, que llegarían a alcanzarLos escenarios planteados por el Banco de Inglaterra en respuesta a la petición del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes señalan, por contra, que en el caso de que el Reino Unido mantuviera una "estrecha" relación con la UE tras su retirada, en línea con el acuerdo de salida propuesto por la primera ministra, Theresa May , la pérdida de PIB en comparación con la hipótesis de permanencia en la UE se vería minimizado a un rango deDe este modo, este escenario de relación estrecha entre Reino Unido y la UE ofrecería al país británico la oportunidad de incrementar hasta enen comparación con las anteriores previsiones del banco central.En cualquier caso, el análisis del Banco de Inglaterra constata que la reducción del grado de apertura de la economía británica reducirá, situaciones que se verían "amplificadas" en el caso de que la retirada de la UE se produjera sin acuerdo y sin un periodo de transición.De este modo, el banco central señala que "adoptará todos los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos, sea cual sea la forma que adopte el Brexit", aunque reconoce que las perspectivas de inflación, crecimiento y empleo dependen de manera significativa de, particularmente de la forma que tomen los nuevos acuerdos comerciales entre la UE y el Reino Unido, así como si existe una transición suave o no , y cómo es la respuesta de los hogares y los mercados.