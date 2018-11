La Armada Noruega achaca a un fallo de construcción el hundimiento de una fragata fabricada por Navantia

Publicada el 30/11/2018 a las 09:47 Actualizada el 30/11/2018 a las 10:20

Una investigación de laha concluido que el hundimiento de una fragata el pasado 8 de noviembre se debe a unpor parte del astillero español Navantia . El navío KNM Helge Ingstad (F-313) colisionó ese día con un petrolero con bandera de Malta, cuando volvía de realizar unasen las aguas del norte del país escandinavo.Según informa el diario El País , la, ha dictaminado que el hundimiento, en primera instancia, se produjo por un, que deberían ser estancos y al parecer no lo eran. No obstante, algunos expertos militares cuestionan la versión de la propia Armada y sostienen que el siniestro tuvo lugar por unaDesde Navantia aseguran que ni han recibido una comunicación oficial del informe ni se los ha permitido participar en la investigación. Ahora se estudia si el supuesto fallo en los compartimentos se podría repetir en lasque el astillero español vendió a Noruega por unos 1.500 millones de euros hasta 2010.Según el diario, y tal y como indica el informe de la investigación, el agujero en el lateral de la fragata que se produjo en el choque—cuya estanqueidad garantiza que la inundación no se propague por otros y hunda inmediatamente el barco—. Aunque al principio la tripulación pensó que el barco podría mantenerse a flote, al final optó por evacuarlo completamente.