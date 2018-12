Publicada el 01/12/2018 a las 18:03 Actualizada el 01/12/2018 a las 18:34

El príncipe heredero saudí,remitió al menos once mensajes al responsable del equipo que torturó y asesinó al periodista saudí Yamal Jashogi el pasado 2 de octubre en el Consulado saudí en Estambul, según un informe secreto de la CIA al que ha pedido tener acceso el diario The Wall Street Journal.Según informa Europa Press, los mensajes fueron enviados más o menosel periodista de The Washington Post, pero hay otros mensajes anteriores como uno que data de agosto de 2017 en el que el príncipe afirma que "podríamos atraer a Jashogi fuera de Arabia Saudí y hacer unos arreglos". Estos mensajes encajarían con "una intención premeditada de preparar el secuestro y asesinato de Jashogi", según el periódico.El informe indica además que la CIA tienede que fue Bin Salmán quien "señaló personalmente" a Jashogi y que el príncipe "probablemente ordenó su muerte". Sin embargo, reconoce que no tienen datos que demuestren que el príncipe heredero saudí "diera una orden de matar". El destinatario de estos mensajes era, incluido en la lista de sancionados por Estados Unidos por su implicación en el asesinato del periodista.El caso Jashogi ha puesto a Bin Salmán en el foco internacional por su presunta implicación en el asesinato del periodista, que murió a manos de agentes saudíes en el interior del consulado en Estambul, a donde acudió el 2 de octubre para gestionar los papeles para casarse.Este crimen se suma a los crecientes reproches de la comunidad internacional a Riad por su papel en la guerra yemení . Naciones Unidas ha culpado en sucesivos informes a Arabia Saudí de