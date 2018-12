Muere a los 94 años George Bush padre, expresidente de Estados Unidos

Publicada el 01/12/2018 a las 10:21 Actualizada el 01/12/2018 a las 10:40

De Massachusetts a Boston

Presidente internacional

"Es la economía, estúpido"

El expresidente de Estados Unidos, según ha informado su portavoz, Jim McGrath, y recoge Europa Press. También es el padre del expresidente George W. Bush y del exgobernador de Florida Jeb Bush, quien intentó sin éxito lograr la nominación del Partido Republicano en 2016.El mandato de George H.W. Bush estuvo definido por tres acontecimientos, todos de carácter internacional:. La historia de los cuatro años que permaneció en la Casa Blanca (1989-1993) es la de un presidente relativamente incapacitado para imponer su visión doméstica de América, y paulatinamente arrastrado al escenario internacional, donde redefinió los términos del intervencionismo estadounidense.Las acciones militares y diplomáticas de Bush en respuesta a lafueron interpretadas por gran parte de las fuerzas regionales como una violación de la soberanía árabe, iniciando una cascada de acontecimientos que adquirirían una especial repercusión diez años después, con la entrada de Estados Unidos en Irak tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 por orden, precisamente, de su hijo, el presidente George W. Bush.Con todo, Bush padre defendió durante el resto de su vida. "Subestimamos la brutalidad de Sadam hacia su propia gente y el dominio que tiene sobre su país, pero todavía no lamento mi decisión de terminar la guerra cuando lo hicimos", escribió en 1991.Sin embargo, Bush, sucediendo a la recurrente figura del Partido Republicano Ronald Reagan y cediendo el testigo al demócrata Bill Clinton, uno de los presidentes más valorados de toda la historia del país. Además, el nombre de Bush se diluyó en los medios de comunicación con el triunfo en 2000 de su hijo mayor, que sí supo contar con el apoyo de sus compatriotas durante ocho años.El presidente número 43 de Estados Unidosen una familia de políticos, ya que su padre era senador. Su infancia transcurrió en ese estado hasta que tras el ataque de los japoneses a Pearl Harbor en 1941, se alistó en la Marina participando en algunas de las batallas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.A su vuelta del conflicto, se casó con la que sería su mujer para el resto de su vida Barbara -con la que tuvo seis hijos- y comenzó a estudiar en la universidad de Yale. Bushgracias a sus inversiones en a industria del petróleo en Texas y en 1964 dio el salto a la política, aunque no sería hasta 1966 cuando conseguiría un escaño como congresista por un distrito de Texas.El presidente Richard Nixon le convenció para que en 1970 se presentase por un puesto en el Senado. Sin embargo, Bush no salió victorioso, aunque el entonces jefe del Estado le recompensó con el puesto de embajador ante Naciones Unidas durante dos años.e intentó que la formación no saliese especialmente perjudicada.Tras pasar un tiempo como enviado especial a China y figurar en las listas como el futuro vicepresidente para Gerald Ford, en 1976 accede a la dirección de la CIA, aunque apenas llegaría al año de mandato tras el triunfo del demócrata Jimmy Carter a finales de ese año, tras lo queEl expresidente volvió a la política en 1980, cuando se postuló como candidato a las presidenciales de ese año por el Partido Republicano. Al final fuequien se hizo con la nominación, aunque Bush sícuando el exactor le eligió como su número dos tanto para los comicios de ese año como para la reelección de 1984. Bush mantendría un perfil bajo en ese puesto ante la enorme figura del intérprete, hasta que el vicepresidente anunció en 1987 que optaría a la Presidencia de Estados Unidos venciendo a sus contrincantes dentro de la nominación del Partido.Bush asumió la Jefatura de Estado en un momento de cambios en toda la política internacional. El expresidente mantuvo la influencia de Washington en el continente americano con lay lideró a la coalición internacional que. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá en una rápida operación contra Manuel Noriega que involucró a 11.000 soldados; 23 estadounidenses murieron. Noriega huyó, y finalmente se presentó en la residencia del representante del Vaticano en Panamá antes de rendirse a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.A pesar de los intentos de reformas iniciados por el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov,después de que Europa Oriental derribase el telón de acero con la caída del Muro de Berlín. Las encuestas concedieron al entonces presidente norteamericano un apoyo del 90 por ciento en febrero de 1991.La última iniciativa de posguerra de Bush fue internacional: envió a su secretario de estado, James Baker, ay, finalmente, a la firma de un pacto de paz entre Israel y la OLP en 1993.Así, ante las elecciones de 1992, Bush se presentó como el presidente que había liderado al mundo contra el tirano Sadam, había conseguido el fin del bloque comunista y había colocado a Estados Unidos como líder del mundo. Perosupo aprovechar las debilidades de la economía estadounidense tras las intensas medidas de liberalización de Reagan y Bush.Los logros en política internacional se vieron eclipsados por. La campaña contra las drogas y estupefacientes que lanzó Bush a comienzos de su mandato no cumplió las expectativas ante la falta de fondos. La campaña demócrata supo aprovechar los errores de Bush en política interior y consiguió centrar los debates en su labor en la economía en vez de en sus logros en política exterior.se convirtió en una de los lemas de la campaña de Clinton, que consiguió vencer al presidente en los comicios.Bush se convirtió en el, que cedió el testigo en 1933 a Franklin D. Roosvelt tras su desastrosa gestión del 'crack' de 1929. El ya expresidente comenzó una serie de iniciativas altruistas y en apoyo de las carreras políticas que iniciarían algunos de sus hijos.Aunque las encuestas posteriores daban el aprobado a su gestión en la Presidencia, el nombre de George H.W.en las elecciones de 2000.Bush padre se convirtió así en una figura secundaria del Partido Republicano, ante la sombra que proyectó Ronald Reagan sobre su único mandato y su fracaso ante Clinton, que. Sin embargo, su figura ha sido reivindicada por electores moderados y el actual presidente estadounidense, Barack Obama, le concedió en 2011 la Medalla de la Libertad, el mayor mérito civil que concede la nación.Bush vivía en Houston con su mujer, la ex primera dama Barbara Bush, que falleció en abril a los 92 años tras dejar su tratamiento . En abril Bush sufrió una infección de sangre que hizo a los doctores temer por su vida. También fue hospitalizado en enero por una insuficiencia respiratoria y en junio por una bajada de tensión arterial.