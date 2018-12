Publicada el 02/12/2018 a las 13:28 Actualizada el 02/12/2018 a las 15:28

El pesquero español Nuestra Madre de Loreto ha entregado este domingo a Malta a losrescatados cerca de las costas de Libia poniendo fin así a varios días de incertidumbre, según informa Europa Press.Entre los inmigrantes hayque han sido trasladado del pesquero español al buque AFM cuando se encontraban a 13 millas náuticas de Malta. Finalmente han desembarcado en elinforma el periódico The Times of Malta.El Gobierno maltés ha explicado que aunque el desembarco ha sido en Malta, los inmigrantes serán posteriormente trasladados a España como resultado del acuerdo alcanzado entre ambos ejecutivos por el que las autoridades españolas ordenaron al buque poner rumbo a Malta."El Gobierno indica ahora a Nuestra Madre de Loreto que ponga rumbo a Malta.", ha lamentado a través de su cuenta de Twitter el fundador de la ONG Proactiva Open Arms , Óscar Camps. "Jugando con la seguridad de las personas, 10 días sin noticias, un temporal duro, una persona evacuada en helicóptero y un alto riesgo para toda la tripulación", ha denunciado.El capitán del barco, cuya base está en Santa Pola (Alicante), puso rumbo a España ante la "critica" situación por la amenaza de temporal pese a no contar con la autorización pertinente y por eso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió al patrón que cumpliera con la legislación comunitaria e internacional y se dirigiera, según explicó el mandatario en la rueda de prensa posterior a la reunión del G20 en Buenos Aires. Poco después, ya de madrugada, recibieron la autorización del Gobierno español para amarrar en Malta.El Gobierno español había estado negociando con Libia para dar una solución a la situación del pesquero, y también haciendo gestiones ante los ejecutivos de Malta e Italia, que hasta el momento se habían negado a permitir el desembarco.