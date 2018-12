La Policía israelí recomienda la imputación por soborno del primer ministro Netanyahu y de su mujer

Publicada el 02/12/2018 a las 14:07 Actualizada el 02/12/2018 a las 14:37

Netanyahu niega todos los cargos

La Policía israelí ha recomendado este domingo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , y su mujer, Sara sean imputados por, según informa el diario israelí Jerusalem Post. Según la investigación, Netanyahu ofreció al propietario del grupo de telecomunicaciones Bezeq,, beneficios legales a cambio depara el mandatario y para su mujer, Sara, en el portal digital de noticias del conglomerado, Walla.Según informa Europa Press, el informe pone a Netanyahu como sospechoso deen el contenido publicado por el portal —"a veces a diario"— desde 2012 a 2017, "usando sus relaciones con Shaul Elovitch y su mujer, Iris", y de intentar influir en los nombramientos de personal.Así, la Policía considera que hay pruebas suficientes para acusar al primer ministro Benjamin Netanyahu "por aceptar sobornos, fraude y abuso de confianza, y obtener beneficios de manera fraudulenta en circunstancias agravantes".La Policía recomienda asimismo la imputación de los Elovitch "por sobornos, obstruir la justicia y lavado de dinero".La investigación también señala a responsables de Bezeq, como el ex jefe de desarrollo y estrategia corporativos, Amikam Shorer, el empresario Ze'ev Rubinstein, vinculado a ambas familias, y un hijo de los Elovitch, Or, miembro de la junta de Bezeq, así como la ex consejera delegada de Bezeq, Stella Handler.Netanyahu ha respondido inmediatamente a la recomendación, queen su contra en el seno de las fuerzas de seguridad. "Las recomendaciones de la Policía para mí y mi esposa no sorprenden a nadie, como tampoco lo hace el transparente calendario que ha obedecido su publicación", ha hecho saber Netanyahu en su cuenta de Twitter.Las recomendaciones se han publicado en el último día en el cargo del jefe de la Policía de Israel,, de quien el primer ministro es enemigo declarado.. "Las recomendaciones de la Policía no tienen ninguna base legal", ha añadido el primer ministro. "Estoy seguro de que en este caso, las autoridades competentes llegarán a la misma conclusión que yo: nunca existió nada, porque no hay nada", ha asegurado.