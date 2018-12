Publicada el 02/12/2018 a las 15:46 Actualizada el 02/12/2018 a las 16:30

Sam Gyimah, séptima dimisión del gabinete de May

El Partido Laborista de Reino Unido, la principal fuerza de oposición del país, presentará una iniciativa para que la primera ministra británica, Theresa May, seasi no revela este lunes las implicaciones legales de su plan para sacar al país de la Unión Europea (UE), según ha hecho saber el portavoz de la formación, Keir Starmer. "En nueve días, el Parlamento debe tomar probablemente la decisión más importante que ha tomado durante una generación y obviamente es importante que sepamos todas las implicaciones legales de lo que el primer ministro quiere que firmemos", ha declarado Starmer a la cadena Sky.Según informa Europa Press, el portavoz se refiere a la crucial votación en la que la cámara británica decidirá si respalda y que de momento cuenta con unadentro del espectro político británico. "No quiero seguir por este camino pero si no las revelan mañana, comenzaremos un proceso por desacato. Esto sería un curso de colisión entre el Gobierno y el Parlamento", ha manifestado.Este sábado, May se reivindicó como la premier que culmine el Brexit y ha advertido al Parlamento que endebe ratificar el acuerdo para garantizar la estabilidad. "Aún tengo mucho que hacer y lo menos importante no es traer un Brexit y ser la primera ministra que saque a Reino Unido de la Unión Europea", ha afirmado May en rueda de prensa desde Buenos Aires, donde ha asistido a la cumbre del G20. "Voy a hablar a los diputados (...) y les voy a explicar por qué aprobar este acuerdo (...) nos dará certeza en el futuro y no hacerlo sólo traerá incertidumbre", ha añadido.El ministro británico de Medio Ambiente y defensor del Brexit,, ha expresado este domingo su confianza en que el plan de May para sacar al país de la UE conseguiráque se abriría en el caso del fracaso en la votación de la cámara. "Creo sinceramente que podemos ganar el debate y ganar la votación. Sé que va a ser difícil, pero hay que tener en cuenta cuidadosamente qué alternativas nos quedan", ha explicado. "Porque si Reino Unido sale de la Unión Europea sin un acuerdo, atravesaríamos un periodo de turbulencias. Y la Unión Europea lo sabe, y por eso quiere que consigamos el mejor acuerdo posible, para no quedarnos a la cola", ha añadido.Gove es considerado el gran baluarte de la primera ministra británica. Euroescéptico convencido, Gove salvó en el último momento a la primera ministra británica tras la "espantada" de varios de sus ministros el mes pasado en protesta por las condiciones de su Brexit pactado con Bruselas.Este sábado, el secretario de Estado de Universidades y Ciencia del Gobierno británico, Sam Gyimah, presentó su dimisión en protesta por el acuerdo para el Brexit pactado entre el Gobierno de May y la UE. Gyimah —el séptimo dimisionario del gabinete de May— ha defendido además lapara aclarar el futuro. Gyimah sigue siendo diputado por el Partido Conservador y se ha comprometido a votar en contra del acuerdo el próximo 11 de diciembre, día previsto para la posible ratificación del acuerdo en el Parlamento británico.