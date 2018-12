Macron aplaza la subida de los carburantes

Publicada el 04/12/2018 a las 08:59 Actualizada el 04/12/2018 a las 10:50

S'ils se contentent d’un moratoire, ce sera la preuve qu’ils ne se conçoivent pas comme les dirigeants d’un État-Nation qui doit la protection au peuple, mais comme des patrons de banque qui accordent un échelonnement à leurs clients surendettés. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 de diciembre de 2018

[COMMUNIQUÉ]



L'@UNL_SD invite les lycéennes et les lycéens à se mobiliser le mardi 11 décembre par des blocages et des occupations. Le #Moratoire ne suffira pas, nous exigeons de vraies mesures éducatives. pic.twitter.com/bgUupgxFmH — UNL-SD (@UNL_SD) 4 de diciembre de 2018

El Gobierno francés va a aplazarante las violentas protestas que se han venido registrando en los últimos días protagonizadas por los conocidos como chalecos amarillos , según fuentes gubernamentales citadas por varios medios galos.El encargado de hacer el anuncio de la moratoria en la medida, que estaba previsto que entrara en vigor ely que ahora será aplazada durante unos meses, será el primer ministro, Edouard Philippe, durante un encuentro del grupo parlamentario de La República en Marcha, el partido gobernante.Según el diario Le Monde , además de la supresión de la controvertida subida de impuestos, el Gobierno va a anunciar otras medidas. Además, el encuentro propuesto con los líderes de las protestas, después de que estos hicieran saber que no acudirían a la cita en Matignon, sede de la oficina del primer ministro.La decisión de aplazar la medida se adoptó durante una reunión convocada por Macron en el palacio del Elíseo en la que estuvieron presentes el primer ministro y una decena de ministros, entre ellos los de Transición Ecológica, François de Rugy, y el de Economía, Bruno Le Maire.Previamente, Philippe se había reunido con los líderes de los partidos con representación parlamentaria para abordar la crisis. Todos ellos, con la excepción de las formaciones ecologistas, se mostraron, según Le Monde.La presidenta de la formación ultraderechista Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen , ha reaccionado este martes a la moratoria que pretende aprobar el Gobierno y ha asegurado que esa medidade las expectativas de los ciudadanos galos. "Una moratoria no es sino un aplazamiento. No puede estar evidentemente a la altura de las expectativas y de la precariedad en la que se debaten los franceses", ha escrito en su cuenta de Twitter la líder ultraderechista gala.Por su parte, la exministra socialista de Ecología Ségolène Royal ha cargado contra la subida de impuestos al carburante impulsada por el Gobierno y ha asegurado que"El Gobierno explicó que cobra impuestos por razones ambientales. Es mentira. Tendría sentido si gracias a esos impuestos, las personas pudieranpero ese no es el caso", ha afirmado Royal, en declaraciones a Radio Classique En contra de la moratoria se ha pronunciado el jefe de Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau, quien ha asegurado que la medida es "absolutamente insuficiente" y ha reclamadoPor su parte, Stanislas Guérini, el nuevo delegado general de La República en Marcha (LRM), la formación que lidera el presidente Macron, ha dicho que una moratoria en el alza de impuestos al carburante permitirá, tras los violentos incidentes protagonizados por los chalecos amarillos el sábado en la capital.Desde el sector educativo, la Unión Nacional de Liceos (UNL-SD) ha mostrado su rechazo a la moratoria en el alza de impuestos al carburante por considerarla una medida insuficiente y ha llamado a manifestarse para convertir este día en un"La moratoria no será suficiente. Pedimos", ha afirmado la UNL-SD, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter poco después de que se conociera la intención del Gobierno de aplazar el aumento de los impuestos a los combustibles.La crisis de los chalecos amarillos ha tenido un fuerte impacto en la popularidad del presidente francés, Emmanuel Macron, y en la de Philipe, según el sondeo de Ifop-Fiducial publicado este martes por 'Paris Match' y Sud Radio. Así, el presidente, seis puntos menos que hace un mes, y el primer ministro cede diez puntosTras los incidentes del sábado, el apoyo público a los chalecos amarillos continúa en niveles altos, con, según una encuesta realizada por el centro demoscópico Harris Interactive.