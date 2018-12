La ONU pide 21.900 millones para atender las necesidades de casi 94 millones de personas en 2019

Publicada el 04/12/2018 a las 17:30 Actualizada el 04/12/2018 a las 17:31

Las crisis humanitarias son cada vez más prolongadas y afectan a más personas.



El 4 de diciembre, @UNOCHA presenta el Panorama Humanitario Mundial, la evaluación más completa de lo que se necesita para ayudarlas: https://t.co/Tn878BwiXZ pic.twitter.com/4KxdR5udBA — Naciones Unidas (@ONU_es) 4 de diciembre de 2018

Naciones Unidas ha lanzado este martes un llamamiento por 21.900 millones de dólares con los que buscade 93,6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas afectadas por conflictos que se prolongan en el tiempo , según informa Europa Press."En 2019,necesitarán asistencia humanitaria y protección, la mayoría por el impacto de conflictos. Naciones Unidas y la organizaciones aliadas buscan ayudar a 94 millones de personas", ha explicado el coordinador dede la ONU, Mark Lowcock, en el preámbulo del Resumen Humanitario Mundial . "Pero la ayuda humanitaria no puede reemplazary de desarrollo a largo plazo que la gente en situaciones detan desesperadamente ansía", ha advertido, explicando que desde la ONU se trabajará para "movilizarla voluntad, las capacidades y lade la comunidad mundial para poner fin a las crisis y promover el desarrollo que ayude a la gente a ser más resiliente ante las que no se pueden evitar".Yemen volverá a ser el país que más fondos necesitará en 2019 , con 4.000 millones de dólares. Según la ONU, la situación "ha empeorado significativamente y se ha deteriorado rápidamente". En este sentido, se prevé que el próximo año unosnecesitarán ayuda humanitaria y, lo que convierte al paísdesde marzo de 2015 enactual. Las necesidades también serán elevadas en Siria -país para el cual la petición de fondos no se ha concretado aún pero se espera que esté próxima a los 3.500 millones solicitados para 2018-, República Democrática del Congo (RDC), Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur. Tambiénen el último año en Afganistán , debido a la grave sequía entre otras cosas, así como en República Centroafricana (RCA) y Camerún, donde se ha recrudecido la violencia, lo que ha generado un aumento de los desplazados Por otra parte, Naciones Unidas ha alertado de que existede que se produzca el fenómeno de El Niño a finales de este año, lo que pondría en peligro dea un total de. Pese a que los donantes han ido aumentando sus contribuciones de fondos en los últimos años, pasando de 10.600 millones en 2014 a 13.900 millones en 2017, la ONU ha advertido de que la brecha entre el dinero que se pide y el que finalmente se recibe sigue situándose en torno al 40 por ciento.Así, aunque 2018 se encamina a serhumanitarios recabados, aún se quedará lejos de los casi 24.900 millones de dólares solicitados. Según el informe, hasta el 19 de noviembre se habían recibido casi 13.900 millones, un 56 por ciento del total. En 2017, para esa fecha se había recibido el 52 por ciento de los fondos solicitados.