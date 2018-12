La CDU elige a Kramp-Karrenbauer como sucesora de Merkel

Publicada el 07/12/2018 a las 16:37 Actualizada el 07/12/2018 a las 17:22

La actual secretaria general de la Unión Cristiano Demócrata (CDU),ha cumplido los pronósticos y, al frente del partido conservador, informa Europa Press.Kramp-Karrenbauer, a la que durante meses se ha visto como la sucesora natural de Merkel,y, después de que ambos se impusieran en una primera ronda al tercero en discordia, el ministro de Sanidad, Jens Spahn.Durante el discurso previo a la votación del millar de delegados reunidos en Hamburgo, Kramp-Karrenbauer ha descrito a la CDU comoy ha llamado a la formación a demostrar más "valor" y "confianza" de cara al futuro.y con un Ejército europeo que sea una realidad", ha defendido, con el objetivo último de contar con una CDU "fuerte" que, por primera vez en 18 años, no tendrá como principal responsable a Angela Merkel."Da igual quien gane hoy. Ninguno de los candidatos desencadenará el hundimiento de la CDU", ha declarado, después de que en estos últimos días se haya especulado sobre el distinto perfil de los tres candidatos. "Para mí no hay una CDU liberal, o una CDU de valores conservadores.", ha proclamado entre aplausos.Kramp-Karrenbauer, apodada mini Merkel, tiene por delante la difícil tarea de pasar página a la etapa de la actual canciller, algo de lo que ella misma es consciente. "La gente me considera una mini, una copia, un simple más de lo mismo, pero", ha subrayado.Merkel, canciller de Alemania desde 2005,tras los malos resultados obtenidos por su bloque conservador en las últimas elecciones regionales y la caída en picado de la intención de voto.Sin embargo,, al frente de la gran coalición con los socialdemócratas. Será entonces cuando en principio Kramp-Karrenbauer se proclame candidata formal para ser la próxima jefa de Gobierno de Alemania.