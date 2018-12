La CDU decide qué rumbo tomar tras dieciocho años con Merkel al frente del partido

Publicada el 07/12/2018 a las 09:01 Actualizada el 07/12/2018 a las 09:34

¿Quiénes son los candidatos a la sucesión?

La Unión Cristiano Demócrata (CDU) se dispone a poner fin este viernes a una era al elegir, 18 años después,al sucesor de la canciller, Angela Merkel , comodurante su congreso federal que se celebra en Hamburgo.Los 1.001 delegados deberán elegir entre lade la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, elFriedrich Merz, y el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Según ha podido saber DPA, se augura una lucha muy reñida entre los dos primeros, mientras Spahn parece que apenas tiene posibilidades.Los delegados "tendrán, por supuesto, una tarea importante para fijar el rumbo del", declaró Merkel el jueves en una visita al palacio de congresos de Hamburgo, donde se celebra el congreso del partido, que se extenderá hasta el sábado. Merkel dijo que está deseando que llegue la votación y, como todo el mundo, está "naturalmente emocionada". "Esto es democracia pura", afirmó.Por su parte, Kramp-Karrenbauer, que actualmente encabeza los sondeos, señaló el jueves que el partido debe "permanecer unido" sin importar quién gane la votación. "Lo más importante, y creo que los tres candidatos lo saben, es que ladespués de la votación", declaró en la cadena pública alemana ZDF.La elección podría preparar el terreno para undel partido y puede ser decisiva para que Merkel pueda cumplir su mandato como canciller, que finalizará en 2021.La decisión del veterano miembro de la CDU y ex ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble dea Merz, un antiguo rival de Merkel, para la dirección del partido ha sido objeto de críticas por parte de otros miembros.El ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, leal a Merkel, criticóen declaraciones al periódico Rheinische Post y aprovechó para expresar su preferencia por Kramp-Karrenbauer para "unir a la CDU y ganar las elecciones".Merkel, canciller de Alemania desde 2005, decidió a finales de octubre cederque ha liderado desde el año 2000 tras los malos resultados obtenidos por su bloque conservador en las últimas elecciones regionales y la caída en picado de los índices de las encuestas de opinión. Sin embargo, planea cumplir suhasta 2021 dentro del Gobierno de coalición con los socialdemócratas.Annegret Kramp-Karrenbauer, conocida como "AKK" por sus iniciales, es una política de estilo sobrio y. La conservadora de 56 años comenzó su carrera en la política hace más de tres décadas como concejal en su pueblo natal, Püttlingen, en el suroeste de Alemania, cerca de la frontera con Francia.Desde entonces, cada vez que fue llamada a ocupar un puesto lo hizo de manera tan eficiente que no tardaba mucho en llegar la siguiente promoción. En febrero, la primera ministra del diminuto estado del Sarre fue convocada por Merkel para ocupar el puesto dey, por tanto, convertirse en "número dos" de la CDU.Trabaja desde hace años decon la canciller, con la que suele ser comparada por su estilo mesurado y analítico, así como por su tenacidad y capacidad para imponer sus ideas.Desde 2010 es miembro de la Ejecutiva de la CDU y formó parte de la delegación democristiana que negoció el acuerdo para la formación de unaPor su parte, Friedrich Merz fueentre los años 2000 y 2002. El político y empresario de 63 años lidera desde 2009 un centro de análisis centrado en estrechar lazos entre Alemania y Estados Unidos.Abogado y experto financiero, encabezó el grupo parlamentario hasta que Merkel lo destituyó de su cargo en 2002, tras lo cual pasó a serhasta 2004. A día de hoy todavía sigue teniendo peso en las filas de los conservadores.Originario de una región montañosa que ocupa parte del sureste de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, Merz está casado y es padre de tres hijos. Ha dedicado gran parte de su vida al ámbito empresarial y forma parte de numerosos consejos de administración, entre otros de la inmobiliaria IVG Immobilien, el banco Commerzbank, el club de fútbol Borussia Dortmund y el aeropuerto Colonia/Bonn.El tercer candidato en liza es el actual ministro de Sanidad, Jens Spahn. De 38 años, fue uno de los nombramientos más destacados en el nuevo Gobierno alemán, dado que es. Es el candidato que, a priori, cuenta conpara sucederla.Representante del ala más conservadora de la CDU, Spahn causó revuelo al exigir el año pasado unay se dejó ver en Austria junto con el joven canciller conservador del país vecino, Sebastian Kurz, defensor de unaque contrasta con la de Merkel.Oriundo de Ahaus, en Renania del Norte-Westfalia, está casado desde el pasado mes de diciembre con su pareja, Daniel Funke, periodista de la revista Bunte , una de las más conocidas de Alemania. Spahn no ve ninguna contradicción entre ser gay y ser católico.