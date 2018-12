La ONU sienta a negociar a Marruecos y el Frente Polisario sin que se avance en la autodeterminación del Sáhara

Publicada el 08/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/12/2018 a las 19:52

Otra reunión estéril

El Frente Polisario y Marruecos se comprometen a seguir dialogando sobre el Sáhara Occidental.https://t.co/vvjsQkjvIy pic.twitter.com/rhW9Bm4xFW — Noticias ONU (@NoticiasONU) 6 de diciembre de 2018

Autonomía frente a independencia

La pasividad y el retraso favorecen a Marruecos

La(ONU) ha sentado en una mesa de negociación, durante este miércoles y jueves en Ginebra, al Gobierno dey al—que controla la autoproclamada(RASD)— para intentar alcanzar una solución al conflicto del, que ya es uno de los más prolongados del planeta.La ONU invitó a las partes a retomar “de buena fe” las conversaciones y en la invitación al diálogo el organismo ha fijado como meta principalabandonado durante décadas. Antes de la reunión, sin embargo, ambas partes ya habían anunciado queen su postura con respecto a la situación del territorio africano. El encuentro, en consecuencia, no ha arrojado ninguna medida concreta de avance a la resolución del enconamiento y después de los dos días de diálogo, lo único que se ha fijado es—para la ONU sería deseable que la primera tuviese lugar en el primer trimestre de 2019, antes de emitir su próxima resolución sobre el Sáhara Occiental—.En una rueda de prensa al término de la mesa de encuentro, el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara, el alemán, declaró que el acontecimiento se había “mantenido en una atmósfera de compromiso, franqueza y respeto mutuo”. “Las delegaciones han asegurado que están dispuestas a seguir participando […]y creo firmemente que nos interesa a todos resolver el conflicto del Sáhara Occidental a fin de crear un entorno en la región que conduzca a un fuerte crecimiento económico, la creación de empleo y más seguridad”, aseveró Köhler.El delegado del Frente Polisario en España,, considera "positivo" el acercamiento porque, dice, "rompe el hielo" que durante seis años han mantenido las dos posturas y asegura que el Frente está dispuesto a "negociarlo todo menos la soberanía saharahui" y "a participar en este tipo de foros como medio para conseguir la autodeterminación", pero no como un fin para que las demandas de su pueblo queden sepultadas por el paso del tiempo.Sobre ese hipotético, Beyun defiende que es la única vía de solución.—"meter una papeleta en una urna no le hace daño a nadie", dice— que no depende, afirma el delegado, ni de Marruecos ni del Frente Polisario; sino que "los únicos legitimados [para decidir si quieren independencia o formar parte de Marruecos] son los habitantes del Sáhara". También alega que desde su punto de vista, "apoya la causa saharaui" y ve como un paso importante que Naciones Unidas haya creado la figura del enviado especial.Las delegaciones designadas para acudir a Ginebra fueron, en la parte marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores del país,, el embajador de Marruecos ante la ONU,, y tres representantes de instituciones locales, que son saharauis promarroquíes —Rabat pretende así evidenciar que el movimiento independentista no es monolítico ni homogéneo—. En el lado saharaui acudieron el enlace con la Minurso,, y el enviado del territorio ante la ONU,. A la cita en Ginebra también fueron invitados representantes de los países limítrofes con Marruecos,—este último como parte implicada por la acogida desaharauis y a quien Marruecos acusa de “cobijar, armar y financiar” al Frente Polisario—.La discordia más latente en la pugna entre Marruecos y el Sahara Occidental pivota sobre el citado referéndum de autodeterminación que podría abrir la posibilidad de reconocer al Sáhara como un país soberano. En 1991 Rabat y el Frente Polisario firmaron eltras décadas de hostilidades y la ONU envió la(Minurso), una fuerza de paz creada ad hoc para conseguir que se celebrase una consulta de autodeterminación consensuada, vinculante y con garantías.Frente a este escenario, Marruecos empezó a utilizar unos subterfugios legales que se han ido extendiendo a lo largo de los años, poniendo impedimentos a las condiciones de la votación. Primero cuestionó el censo de saharauis que vivían en la excolonia española, después subordinó la celebración del referéndum a que, en vez de vinculante, solo fuese consultivo. Al final, en 2007, acabóy, en su lugar, presentó una ambigua propuesta que otorgaba al Sáhara Occidental más autonomía pero sin abandonar el tutelaje de Marruecos. La última ocasión en la que ambas partes se sentaron a dialogar fue a principios de 2012 en Manhasset (Nueva York, Estados Unidos), sin que las posiciones se movieran.España, que se ha mantenido de perfil en el asunto, no fue invitada a la convención Suiza. Sobre su papel en la situación saharaui, Beyun opina que "debería jugar" porque "España sigue vinculada al conflicto [...]". Pese a todo, apoya que las relaciones entre Marruecos y nuestro país sean buenas ya que, en su opinión, es importante mantener la estabilidad en el norte de África.En días previos al viaje a la ciudad suiza el presidente de la RASD,, recalcó la “voluntad sincera” de los saharauis para conseguir desenlace satisfactorio, aunque ha insistido en la conveniencia de “garantizar el derecho del pueblo saharahui a la autodeterminación y a la independencia”. Esta conversación es el único paso positivo para la resolución de la histórica discordia que ha conseguido dar Köhler —nombrado hace poco más de un año—. Su inmediato predecesor, el estadounidense, por el contrario, llegó a ser declaradopor Rabat —que le prohibió la entrada durante más de tres años a la zona saharaui que administra—, al considerar que favorecía a quienes Marruecos llamaEn abril y octubre de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó la mediación de la Minurso, pero solo para periodos con una vigencia de seis meses. Esta decisión busca presionar para que ambos contendientes encuentren pronto un desenlace, a pesar de que responde a un giro en la política internacional decon la llegada deal Gobierno de ese país —un integrante muy poderoso de las Naciones Unidas—.