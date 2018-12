Médicos Sin Fronteras se rinde y paraliza el 'Aquarius' ante el “sabotaje” europeo al rescate de náufragos en el Mediterráneo

Publicada el 07/12/2018 a las 09:08 Actualizada el 07/12/2018 a las 09:28

Última hora: Aquarius se ve obligado a terminar sus operaciones ya que Europa condena a las personas a morir https://t.co/2NbT0cNXAY — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) 6 de diciembre de 2018

(MSF) ha anunciado este jueves que pone punto y final a las actividades del barco de rescate, emblema de sus operaciones de salvamento marítimo durante la última crisis migratoria, tras denunciar unaprocedente de varios estados europeos,"Este es un día oscuro", ha declarado la directora de MSF para Reino Unido,. "Europa no solo ha fracasado a la hora de dedicar una fuerza de búsqueda y rescate, sino que también ha saboteado activamente los intentos de otros para salvar vidas", ha lamentado. MSF ha denunciado en los últimos meses que los Gobiernos europeosen la medida de lo posible las actividades del barco, en particular desde que Libia se convirtiera en "estado tapón" de la salida de inmigrantes.MSF asegura que el Gobierno libio se comporta de maneracon los inmigrantes y que sus guardacostas han llegado incluso a obligar a retroceder a sus barcos de salvamento. "Este es el resultado de una campaña constante, encabezada por el Gobierno italiano y respaldada por otros estados europeos, para deslegitimar, calumniar y obstruir a las organizaciones de ayuda que brindan asistencia a las personas vulnerables", ha denunciado MSF en un comunicado Así, esta campaña, junto a las mal concebidas políticas externas mal de la UE sobre migración,, según MSF, operadora del barco junto a la ONG. "Sin una solución inmediata a estos ataques", ambas ONG "no tienen más remedio que poner fin a las operaciones del Aquarius"."El final del Aquarius significa; más muertes evitables que quedarán sin testigos ni sin registro". "Es un caso claro de ojos que no ven, corazón que no siente", ha lamentado. En noviembre, los magistrados italianos acusaron a MSF de tirar ilegalmente residuos tóxicos en puertos del sur de Italia, entre enero de 2017 y mayo de 2018, y ordenaron la paralización del Aquarius. La ONG negó cualquier delito y acusó a Italia dede búsqueda y rescate humanitarias.La ONG recuerda que la suspensión de las actividades del barco, emblema de la labor de salvamento de MSF en el Mediterráneo, ocurre en un momento crítico. Se estima que, la mayor parte de ellas salidas de Libia. "Los estados miembro europeos han alimentado el sufrimiento al permitir a los guardacostas libios interceptar aen el mar este año y devolverlas a Libia a la fuerza", lamenta la ONG.El último período activo de búsqueda y rescate del barco terminó el 4 de octubre de 2018, cuando llegó al puerto de Marsella tras el rescate de. La operadora SOS Mediterranée ha lamentado el fin de las actividades del barco, pero también ha valorado que el final de este tira y afloja sobre el navío les permitirá reanudar sus actividades."Renunciar al Aquarius ha sido una decisión extremadamente difícil, pero permitirá a nuestros equipos", ha declarado el director de operaciones de la ONG,. De hecho, la ONG asegura que ya está explorando opciones para un nuevo barco, "y está considerando seriamente todas las propuestas de los armadores que le permitan continuar su misión de rescate"."Nos negamos a quedarnos sentados mientras las personas continúan muriendo en el mar. Mientras los seres humanos sigan intentando el cruce más peligroso del mundo, SOS Mediterranée cumplirá con su deber de asistencia respondiendo con urgencia y por todos los medios profesionales posibles", ha añadido. Junto con los barcos de búsqueda y rescate anteriores de MSF,, MSF ha rescatado o ayudado aen el Mar Mediterráneo desde 2015.