La Fiscalía confirma la tesis terrorista en Estrasburgo y culpa a un francés "radicalizado" con 27 condenas

"Alá es grande"

La Fiscalía ha confirmado laen el ataque de Estrasburgo y ha identificado como autor a un joven de 29 años, Chérif S., que se había "radicalizado" tras arrastrar un largo historial por delitos comunes, con hasta 27 condenas a sus espaldas en Francia, Alemania y Suiza. Según un testigo, gritóEl fiscal de París, Rémy Heitz, ha comparecido ante los medios para dar cuenta de las investigaciones sobre el incidente del martes por la noche. Chérif S., equipado con un, realizó un recorrido con el que sembró el pánico en tres puntos distintos de la ciudad, entre ellos las inmediaciones de un mercado navideño."El terrorismo ha golpeado de nuevo nuestro territorio", ha lamentado Heitz, en el marco de una comparecencia ante los medios en la que ha relatado cómo transcurrieron unos hechos que podrían haber tenido como detonante una operación policial el martes por la mañana enLa Policía acudió a la vivienda para tratar de arrestarlo --según la prensa por tentativa de homicidio y robo-- y se encontró con, ha dicho el fiscal. Para esa misma noche, las fuerzas de seguridad se habían movilizado en los lugares que solía frecuentar el sospechoso.Sin embargo, todo saltó por los aires poco antes de las 20.00, cuando comenzó una cadena de ataques que se saldó con. También resultaron, seis de las cuales se encontraban este miércoles por la mañana en estado crítico, según Heitz.El fiscal ha explicado que uno de los testigos consultados por los investigadores ha confirmado que el tirador gritóy que el taxista en el que Chérif C. huyó del lugar de los hechos escuchó cómo "justificaba" lo que acababa de perpetrar, a pesar de que por ahora no existen motivaciones claras ni ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.Las autoridades intentan averiguar cuál fue. Heitz ha confirmado que cuatro personas del entorno del sospechoso están detenidas y, según Le Figaro, entre ellas figuran al menos dos hermanos.Sobre el perfil del sospechoso, que estaría herido, el fiscal ha confirmado que se trata de un joven de 29 años con numerosos antecedentes policiales y con una, por lo que estaba teóricamente bajo el radar de las autoridades. Según Heitz, había sido condenado eny tenía antecedentes no solo en Francia, sino también en Alemania y Suiza.