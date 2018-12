May se enfrenta este miércoles a una cuestión de confianza por parte de su propio partido

Publicada el 12/12/2018 a las 09:16 Actualizada el 12/12/2018 a las 11:42

La primera ministra, Theresa May , va a afrontar unaen el seno del grupo parlamentario del Partido Conservador, según ha informado la cadena de radiotelevisión pública británica BBC , una iniciativa que llega después de que la jefa de Gobierno se viera abocada a aplazar sin fecha la votación sobre su pacto del Brexit , según informa Europa Press.Varios medios británicos han informado de quepara sacar adelante dicha iniciativa contra May en el seno del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes.Graham Brady, el presidente de la Comisión 1922 de la Cámara de los Comunes --el órgano parlamentario que puede convocar esa moción de censura--, ha confirmado que ya se ha alcanzado el número de votos suficientes para disputar el liderazgo de May. El mínimo necesaria para iniciar el proceso son 48 cartas de apoyo a la iniciativa, lo que supone el 15% de los diputados del grupo de May.La votación se celebrará a partir de las 18.00 hora local. May necesita el apoyo de 158 diputados,. Si pierde, deberá dimitir y el Partido Conservador elegirá un nuevo líder.