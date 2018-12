Publicada el 16/12/2018 a las 09:35 Actualizada el 16/12/2018 a las 10:10

¡La alegría se apodera del plenario en #Katowice! Se adoptan las directrices de implementación del #AcuerdoDeParís en la #COP24, 3 años después de que se cerrara en París. pic.twitter.com/J0sZ2Vt6MX — ONU Cambio Climático (@CMNUCC) 15 de diciembre de 2018

Sistema de seguimiento común

Revisión de objetivos y financiación

Ribera: la cumbre del clima no ha logrado incorporar objetivos "más ambiciosos"

Los cerca de 200 países reunidos en la XXIV Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP24) celebrada en Katowice, en Polonia, han logrado un, según recoge Europa Press. "¡¡¡¡Hemos aprobado las directrices para la aplicación completa del Acuerdo de París de Acción Climática!!!!", ha publicado el Secretariado de la ONU sobre Cambio Climático en su cuenta oficial en Twitter.El presidente de la COP24 y secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente polaco,, ha sido el primero en reaccionar a este acuerdo tras una "larga noche". "Valoro vuestra paciencia y comprensión. Conjuntar el Paquete de Katowice ha sido una enorme tarea", ha apuntado a través de Twitter.Después de que Kurtyka ha empleado el mazo para escenificar el acuerdo alcanzado, los ministros se han sumado a él en el escenario del salón de la COP24 para abrazarse entre sonrisas y gestos de alivio trasKurtyka ha destacado que, "una tarea que no ha sido fácil", hasta lograr un acuerdo "tan concreto y técnico". "En estas circunstancias cada paso adelante es un gran logro", ha apostillado. Este pacto "es un frágil equilibrio". "Tenemos que ceder para ganar. Tenemos que", ha argumentado. Además, ha destacado que este acuerdo tendrá resultados "positivos" para el mundo en su conjunto.El acuerdo es el resultado de dos semanas de intensas negociaciones para pactar unaque se alcanzó en la capital gala en 2015 con el que se pretende limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y que entrará en vigor en 2020. El resultado ess que especifica los criterios para que cada país informe de los progresos en los compromisos de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero.Sin embargo, el texto ha sido ya. "La mayoría de la normativa para el Acuerdo de París ha sido creada, algo que debemos agradecer, pero el hecho de que haya países que hayan sido incluidos a rastras y gritando demuestra que no se han concienciado de la urgente necesidad", ha argumentado Mohamed Adow, portavoz de Christian Aid.El libro de reglas acordado establece por primera vez un sistema común de seguimiento para que cada país puedacon unas directrices comunes para todos, aunque con margen para los países en desarrollo que lo necesiten en función de sus diferentes capacidades.Así cada país presentaráque incluirá un inventario de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero siguiendo unas métricas comunes y el seguimiento de los progresos en materia de mitigación de lucha contra el cambio climático de acuerdo con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) remitidas por cada país a la convención de cambio climático de la ONU, con un sistema robusto de indicadores y contabilidad.El informe bianual incluirá además, así como información sobre las medidas de adaptación adoptadas e información sobre los riesgos asociados con las pérdidas y daños producidos por el cambio climático. También se recogerá el apoyo proporcionado por los países e información por parte de los países en desarrollo sobreEstos informes son imprescindibles para poderque establece el Acuerdo de París, ya que proporcionarán información fundamental sobre evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, acciones de adaptación y flujos financieros.El pacto de Katowice incluye además un mecanismo que permitirá revisar al alza los compromisos de lucha contra el cambio climático que presenten los países, el. Este balance se presentarápara lograr el objetivo del Acuerdo de París en lo relativo a la subida de la temperatura plantearia.El libro de reglas establece igualmente las obligaciones de información sobrede los países desarrollados para los países en desarrollo, fortaleciendo la información y aportando predictibilidad sobre los flujos financieros. Esta información, que será cualitativa y cuantitativa en la medida de lo posible, se deberá comunicar cada dos años y a partir de 2020 sobre la base de una serie de elementos sobre los que informar que incluyen estimaciones indicativas, detalles sobre los programas, sectores y países o planes para aumentar y movilizar la financiación, entre otros.En lo relativo alse ha pactado aplazar al año que viene el debates técnicos, una de las principales decepciones de este proceso de negociación.La ministra para la Transición Ecológica,, que ha encabezado la delegación española en Katowice, ha admitido que el paquete reglamentario para la aplicación concreta del Acuerdo de París contra el cambio climático . Ribera ha reconocido que "no ha sido posible"sobre la base de un sistema común de Naciones Unidas, además de que, teniendo en cuenta el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, no se han incorporado metas "más ambiciosas".No obstante, la ministra subrayó que, ya que supone la voluntad de seguir trabajando "de manera cooperativa" para dar respuesta a los "grandes retos globales" en un momento en el que la comunidad internacional "encuentra grandes dificultades" para avanzar en la agenda multilateral y cuando algunos líderes políticos "presumen de su falta de confianza y de su voluntad de ruptura" con respecto a la comunidad internacional.Ribera ha destacado que lo más importante de este paquete reglamentario, el "corazón" del acuerdo, es que sienta las bases decomo herramienta fundamental para ganar confianza en la capacidad de actuación en materia de clima. Entre elque la ministra ha subrayado se encuentran la manera en la que poder anticipar y hacer un seguimiento de la financiación; cuáles son las obligaciones que se asumen en materia de adaptación; de qué manera reflejar en las contribuciones nacionales un incremento de la ambición en materia de mitigación.