se han manifestado este domingo en Bruselas contra el pacto mundial sobre migración, auspiciado por la ONU y destinado a fomentar la cooperación en materia migratoria,, cuya firma supuso la caída del Gobierno de Bélgica la semana pasada , según recoge Europa Press.La Policía ha estimado que unasen la parte de la capital donde se encuentran las principales instituciones de la Unión Europea. En el centro de la ciudad se llevó a cabo, organizada por grupos de izquierda y organizaciones no gubernamentales.Según Le Soir , la marcha de ultraderecha ha terminado con. Las fuerzas de seguridad tuvieron que usar camiones y gases lacrimógenos contra los últimos manifestantes. Aunque no hubo heridos graves, según BMFTV , el edificio que alberga la sede de la Comisión Europea registró algunas ventanas rotas.Con consignas como, la marcha arrancó en el centro de Bruselas y discurrió por la capital belga hasta el barrio dónde se encuentran los edificios de la Unión Europea.La celebración de esta manifestación ha estado rodeada de polémica. El miércoles pasado, el ministro-presidente de la región de Bruselas, Rudi Vervoort,. Sin embargo, los organizadores presentaron el caso de urgencia este viernes ante el Consejo de Estado, queEsta manifestación tiene lugar después de quela semana pasada después de que el primer ministro Charles Michel rechazara la petición de no firmar el pacto de migración de la ONU en Marrakech. El mandatario belga había conseguido una gran mayoría parlamentaria a favor de mantener el apoyo de Bélgica al texto de la ONU, con el apoyo de los socialistas y los verdes, ambos en la oposición. Los críticos dijeron que la decisión del N-VA fue el inicio de una campaña antes de las elecciones federales en mayo.Elfue acordado en julio por los 193 miembros de la ONU excepto Estados Unidos, pero solo 164 lo firmaron formalmente en la reunión del lunes pasado. El acuerdo ha recibido las críticas de políticos europeos que dicen que podría aumentar la inmigración a Europa, en un momento en el que el bloque está aplicando mayores restricciones a la llegada de refugiados y migrantes desde el repunte en la afluencia en 2015. Diez países, principalmente en la antigua Europa del Este comunista, se han retirado del pacto, de carácter no vinculante.Ante una cifra récord de, la ONU comenzó a trabajar en el pacto después de que más de un millón de personas llegaran a Europa en 2015, muchos de ellos huyendo de la guerra civil en Siria y la pobreza en África.